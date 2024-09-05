Dünyadan izole kabile odun toplayan kerestecilerle çatıştı! Ok ve yayla saldırdılar

05 Eylül 2024 12:51 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:13

Yerli olmayan insanlar ile iletişime geçmeyen, Amazon ormanlarında yaşayan Mashco Piro kabilesi ile odun toplamaya gelen keresteciler arasında çatışma çıktı. Ok ve yayların kullanıldığı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayıplara karıştı.

Amazon ormanlarında yaşayan ve yerli olmayan insanlarla iletişimi tercih etmeyen Mashco Piro kabilesi, bölgelerine gelerek odun toplamak isteyen kerestecilerle çatıştı. Ok ve yayların kullanıldığı çatışmada, 2 keresteci hayatını kaybetti, 2'si ise kayıplara karıştı.

Olayın ardından Peru Kültür Bakanlığı, savcılık ve polisle beraber soruşturma başlattı. Bakanlık da çatışmanın, 'ölümlere, yaralanmalara ve kaybolmalara' neden olmuş olabileceğini belirtti.

Çatışmanın dünyanın en izole kabilesi olduğu düşünülen Mashco Piro halkının yaşadığı topraklarda meydana geldiği açıklandı.

İZOLE KABİLE BASKI ALTINDA

Survival International adlı Sivil Toplum Kuruluşu, Mashco Piro halkının uzun zamandır dış dünya ile temastan kaçındığını ancak son aylarda kendi bölgelerinin dışında görüldüklerini ve kereste endüstrisinin büyük baskısı altında olduklarını bildirdi.

Survival International'a göre, Orman Yönetim Konseyi tarafından sertifikalandırılan bir şirket, kamyonlarının kereste çıkarması için 190 kilometreden fazla yol inşa etti.