Dünyadan Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikleri: Bölgede ve dünyada adaletin, kalkınmanın beşiği

29 Ekim 2024 12:36 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 12:42

Dünyanın dört bir yanından, Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikleri yağdı. Türkiye'nin bölgede ve dünyada, barışın korunmasında önemli rol oynadığını belirten mesajlar, cumhuriyetin 101. yılında dünya liderlerinden gelen kutlama mesajlarında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti​'nin 101. yılı ülkemizde şenliklerle kutlanırken dünyanın dört bir yanından da tebrik mesajları geldi. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko​, çağdaş Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını söyledi.

''TÜRKİYE DÜNYADA BARIŞ VE İSTİKRARDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR''

Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'a Cumhuriyet Bayramı​ dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan'ı tebrik eden Lukaşenko, şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsızlık yılları boyunca ülkeniz devlet inşasının her alanında kesinlikle önemli başarılar elde etti. Çağdaş Türkiye, ilerleme ve modernleşme yolunda emin adımlarla hareket etmekte, bölgede ve dünyada barış ve istikrarın korunmasında önemli rol oynamaktadır."

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve siyasi hayatında başarı, Türk halkına da birlik, refah ve barış dileğinde bulundu.

''ADALETİN VE KALKINMANIN BEŞİĞİ TÜRKİYE''

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Bakanlığın X hesabından yayımlanan mesajda, müttefik ve kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümümün kutlandığı bu muhterem günde, Mustafa Kemal Atatürk ile cumhuriyetin kuruluş mücadelesinde canlarını feda eden şehit ve gazilerin saygıyla anıldığı belirtildi.

Mesajda, "Bölgede ve dünyada adaletin ve kalkınmanın beşiği olan Türkiye Cumhuriyeti, aynı zamanda bölgede ve uluslararası düzeyde tekrarı olmayan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ilelebet yaşayacaktır." ifadesi yer aldı.

Azerbaycan lideri İlham Aliyev de Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu.

''ABD, TÜRKİYE'NİN NATO MÜTTEFİKİ OLMAKTAN GURUR DUYUYOR''

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesi adına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Türk halkını içtenlikle kutladığını ve bu günün Türkiye'nin tarihinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın Türkiye'nin Milli Günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı. Açıklamada Türk halkını, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlayan Blinken, "Bu gün, ülkenizin tarihinde önemli bir kilometre taşıdır. Geride kalan yüzyılı aşkın sürede Türk halkının katettiği ilerlemeyi büyük bir takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken, ortak değerler ve karşılıklı menfaatler temelinde iki ülke arasındaki dostluğun 101 yıllık süreçte ciddi gelişme gösterdiğini kaydederek, şunları kaydetti:

"NATO ittifakı, bölgesel barış ve güvenliğin köşe taşını oluşturmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin 72 yıldır NATO müttefiki olmasından gurur duymaktadır."

ABD'Lİ BAKAN BLINKEN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

İki ülke arasında seyahat eden öğrencilerin, profesyonellerin, kültürel ve akademik değişim programı katılımcılarının ve turistlerin sayısının giderek arttığını ve bunun birbirlerinden daha fazla şey öğrenmelerini, yenilikler yapmalarını ve öncülük etmelerini sağladığını aktaran Blinken, bilim, uzay ve temiz enerji teknolojisi alanındaki ortaklıkların, Türk ile Amerikan halkları arasındaki bağları daha da derinleştirdiğini belirtti.

Bu tarihi gün dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünü kutlayan Blinken, iki ülke halkının, bölgenin ve dünyanın yararına olacak şekilde dostluk ve ittifakı bir sonraki yüzyıla taşıyacaklarına inandığını dile getirdi.

Blinken, Türkiye'ye sadık bir müttefik ve ortak olduğu için teşekkür ederek, barışın, refahın ve kat edilen başarıların devamlı olması temennisiyle Türkiye'ye ve Türk halkına en içten dileklerini sundu.

İRAN'DAN TEBRİK MESAJI

İran Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle tebrik mesajı paylaştı. Mesajda, "İran İslam Cumhuriyeti, kardeş ve komşu ülke Cumhuriyeti'nin halkını ve hükümetini Milli Günü dolayısıyla içtenlikle kutlar. İki ulus arasındaki bağlar karşılıklı saygı ve kalıcı dostluk içinde güçlenmeye ve gelişmeye devam etsin" ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN'DAN KUTLAMA

Yunanistan Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Türkiye halkının ve hükümetinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz" denildi.