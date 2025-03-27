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 | Berkay Alptekin

Dünya'dan yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklıkta! Yeni sarmal galaksi kitlesel yok oluşu tetikleyebilir

Dünya'dan yaklaşık bir milyar ışık yılı uzakta bulunan yeni bir sarmal galaksi keşfedildi. Gök bilimciler söz konusu galaksinin radyo jetleri yaydığını ve yaşamı tamamen yok edebilecek kadar güçlü olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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Dünya'dan yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklıkta! Yeni sarmal galaksi kitlesel yok oluşu tetikleyebilir
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 16:43

Dünya'nın yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklıkta yeni sarmal galaksi keşfedildi. Galaksiye, "2MASX J23453268−0449256" adı verildi. Gök bilimciler, bu galaksinin merkezinde Güneş'in kütlesinden milyarlarca kat daha büyük olan süper kütleli bir kara delik bulunduğunu belirtti.

Bu kara deliğin, 6 milyon ışık yılı uzunluğunda radyo jetleri yaydığına dikkati çeken gök bilimciler, söz konusu radyo jetlerinin galaksideki yaşamı tamamen yok edebilecek kadar güçlü olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"ALIŞILMADIK BİR DURUM"

Gök bilimciler, bu kadar güçlü radyo jetlerinin genellikle eliptik galaksilerde gözlemlendiğini belirterek, sarmal galakside tespit edilmesinin "alışılmadık bir durum" olduğunu ifade etti.

Bu güçteki radyo jetlerinin bir sarmal galaksiyi parçalaması veya bozmasını beklediklerini ifade eden gök bilimciler, ancak bu galaksinin varlığını sürdürmeye devam etmesinin dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Gök bilimciler, bu radyo jetlerinin güneş sistemine doğru yönelmesi halinde, gezegenlerin atmosferlerini yok ederek kitlesel yok oluşa neden olabileceğini kaydetti.

Astronomlar, yeni keşfedilen bu galakside Samanyolu galaksisine kıyasla 10 kat daha fazla karanlık madde bulunduğunu aktardı.

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