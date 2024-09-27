Dünyanın 'Başarılı Çocuk'u bu fotoğrafla tanınmıştı! Şimdiki hali görenleri şaşırttı

27 Eylül 2024 14:08 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:23

Annesinin 2007 yılında Flickr adlı uygulama üzerinden fotoğrafını paylaşmasıyla tüm dünyada ün kazanan Samy Griner 18 yaşına girdi. Fotoğrafın üstünden yıllar geçmesinin ardından Samy'nin yeni hali görenleri şaşırttı.

Annesinin 2007 yılında Flickr adlı uygulama üzerinden fotoğrafını paylaşmasıyla tüm dünyada ün kazanan Samy Griner, 18 yaşına bastı. Kumsalda elinde tuttuğu kumu sıkarken yüz ifadesiyle kameraya verdiği poz onun sanki küçük yaşında büyük bir başarı elde etmiş gibi görünmesini sağlamıştı.

Annesinin paylaşımıyla birlikte internet dünyası onu "Success Kid" (Başarılı Çocuk) olarak hafızalara kazıdı. Uzun yıllar boyunca esprilere konu olan fotoğraf sayesinde internetin en popüler platformlarından biri olan Reddit​'te Samy'nin fotoğrafını kullanarak sayısız espri çalışmasına imza atmıştı.

"O HALA ÇOK TATLI"

2007 yılından bu yana Samy Griner'in ilk defa yeni hali paylaşıldı. 18 yaşına basan Griner'in saçlarını uzattığı ve çocukluğundaki haliyle de pek değişmediği görüldü. Kullanıcılar, "Hala bebek yüzlü", "Vay canına! Aynı görünüyor." "O hala çok tatlı" , "Onun nasıl olduğunu öğrenebilmemiz çok güzel. Umarım başarıya devam eder!" yorumlarında bulundu.