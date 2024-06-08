'Dünya'nın Doğuşu' fotoğrafını ilk o çekmişti.. Meşhur astronot William Anders'tan korkunç haber!

08 Haziran 2024 10:37 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:35

NASA'nın 1968 yılında Apollo 8 misyonu sırasında 'Dünya'nın Doğuşu' (Earthrise) fotoğrafını çeken ve Ay'ın yörüngesine giren ilk üç insandan biri olan emekli astronot William Anders, Washington'da geçirdiği uçak kazasında 90 yaşında öldü.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, 7 Haziran Cuma günü içinde bulunduğu küçük uçağın düşmesi üzerine yaşamını yitiren Anders hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan NASA Başkanı Bill Nelson, Ay'ın ufku üzerinde yükselirken çekilen 'Dünya'nın Doğuşu' fotoğrafını da paylaşarak, eski Air Force pilotunun 'insanlığa bir astronotun verebileceği en derin hediyelerden birini verdiğini' söyledi.

'ÜÇTE BİR ORANINDA GERİ DÖNEMEME ŞANSIMIZ VARDI'

William Anders'in kurucularından olduğu Burlington'daki Heritage Uçuş Müzesi de Anders'ın geçirdiği uçak kazasında yaşamını yitirdiğini doğruladı. Anders, Washington ve Vancouver Adası arasındaki Jonas Adası kıyısı açıklarında düştüğünde uçağa tek başına pilotluk ediyordu.

KCPQ-TV televizyon kanalının paylaştığı bilgilere göre, Anders, sahibi olduğu tek motorlu T-34 Mentor tipi uçağı sürüyordu. KCPQ'de yayınlanan video görüntülerinde de bir uçağın, suya çakılmadan önce hızla düştüğü görüldü.

ABD Donanma Akademisi mezunu ve Hava Kuvvetleri pilotu olan Anders, NASA'ya 1963 yılında katılmıştı. Anders, Apollo 8'le NASA'nın Dünya'nın yörüngesinden ayrılacak ilk insanlı misyonuna katılarak 21 Aralık 1968'de ilk defa uzaya gitti.

Emekli astronot, bundan 40 sene sonra o günleri hatırladığında, başarılı olacaklarından emin olsa da 'ekibin üçte bir oranında geri dönememe şansı olduğunu kabul ettiğini' anlattı.

'TÜM BU YOLU DÜNYA'YI KEŞFETMEK İÇİN GELMİŞİZ'

Apollo, Noel arifesinde Ay'a ulaşmıştı. Bu misyonun en önemli parçalarından biri de Ay'ı fotoğraflamaktı. 2009 yılında katıldığı bir sempozyumda konuşma yapan William Anders, Ay'ın sıkıcı bir yer olduğunu, burada sadece 'delikler üzerine delikler' olduğunu söylemişti.

Dünya yavaş yavaş Ay'ın yüzeyi üzerinde yükselmeye başladığında ise Anders, Ay yerine Dünya'nın fotoğrafını çekmişti. Anders, bu an için daha sonra şöyle diyecekti: "Dünya'yı keşfetmek için tüm bu yolu aşıp Ay'a gelmiştik" diyecekti.