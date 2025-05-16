Dünyanın dört bir yanındaki turistler en iyi ülke için oy kullandı! Sonuç şaşırtmadı

Dünyanın dört bir yanından turistlerin oylarıyla belirlenen 'Conde Nast Traveler' dergisinin 2024 Readers' Choice Awards (Okur Ödülleri) sonuçlandı. Okurlara göre dünyanın turistler açısından en iyi ülkesi belli oldu...

ABD merkezli Conde Nast Traveler dergisi okurlarının oylarıyla her sene belirlenen prestijli listede Japonya, rakiplerini geride bırakarak bir kez daha zirvede yer aldı. İsviçre; Fransa, Tayland ve Yeni Zelanda gibi seyahat dünyasının favori ülkeleri de listede üst sıralarda yer alsa da Japonya, açık ara farkla birinciliği kazandı.

Japonya'nın bu başarısının ardında doğal güzellikleri; zengin kültürel mirası, temizlik anlayışı, yüksek yaşam kalitesi ve gelişmiş altyapısı gibi birçok unsur yer alıyor. Ayrıca Japon halkının yardımseverliği ve misafirperverliği de turistlerin ülkeye olan ilgisini artıran etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.