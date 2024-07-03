Dünyanın en bulaşıcı hastalığında yeni gelişme! Tamamen ortadan kalkabilir

03 Temmuz 2024 09:30 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:49

Aşı teknolojisindeki önemli bir bilimsel atılımın ardından kızamık hastalığının tamamen ortadan kaldırılması ihtimali daha da yakın görünüyor.

ABD'deki araştırmacılar, son derece bulaşıcı olan virüsü bloke edebilen nötralize edici bir antikor tanımladılar. Bilim insanları virüsün insan vücudunda yer edinme sürecini açıkladı.

Virüs bir insan hücresiyle karşılaştığında, konakçının zarıyla kaynaşmasını sağlayan kilit parçaları ortaya çıkarır. Füzyon sürecinin sonunda insan hücresi tamamen ele geçiriliyor ve artık virüse ait oluyor. Kaliforniya La Jolla İmmünoloji Enstitüsü'ndeki (LJI) bilim insanları tarafından geliştirilmekte olan yeni aşılar, füzyon işlemini esasen durduracaktır.

Kriyo-eleksiyon mikroskobu adı verilen bir görüntüleme tekniği kullanılarak, güçlü bir anitozun virüsü nasıl etkisiz hale getirebildiği gösterildi. LJI Profesörü Erica Ollmann Saphire konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu çalışmanın heyecan verici yanı, füzyon sürecinin anlık görüntülerini yakalamış olmamız. Görüntüler dizisi, füzyon proteininin açılımı boyunca enstantaneler gördüğümüz, ancak daha sonra füzyon sürecindeki son aşamayı tamamlayamadan antikorun onu birbirine kilitlediğini gördüğümüz bir 'flip book' gibidir. Diğer virüslere karşı diğer antikorların da aynı şeyi yapacağını ancak daha önce bu şekilde görüntülenmediğini düşünüyoruz."

BENZER VİRÜSLER İÇİN YENİ UMUTLAR SUNUYOR

Araştırmacılar, keşfin kızamığın ötesine geçebileceğine ve benzer virüsler için yeni umutlar sunduğuna inanıyor.

Kızamık için spesifik bir tedavi yoktur, bu nedenle araştırmacılar ciddi hastalığı önlemek için acil bir tedavi olarak kullanılacak antikorlar aramaktadır. Kızamık virüsünün hücrelerle nasıl birleştiğini daha iyi anlamak için LJI ekibi, "mAb 77" adındaki bir antikora yöneldi. Araştırmacılar mAb 77'nin, kızamığın füzyon adı verilen özel bir süreçle insan hücrelerine girmek için kullandığı viral makine parçası olan kızamık füzyon glikoproteinini hedeflediğini buldular.

LJI ekibi antikorun virüsle tam olarak nasıl mücadele ettiğini araştırdı. MAb 77'nin virüsü füzyon sürecinin ortasında durdurduğunu buldular. Artık mAb 77'nin nasıl çalıştığını bildiklerine göre, araştırma ekibi antikorun insanları kızamığa karşı korumak veya aktif kızamık enfeksiyonu olan hastaları tedavi etmek için kullanılabileceğini umuyor.

Takip eden bir deneyde, mAb 77'nin kızamık virüsü enfeksiyonunun pamuk sıçan modellerinde kızamığa karşı "önemli" koruma sağladığını gösterdiler. Ekip şimdi kızamığa karşı farklı antikorlar üzerinde çalışmak istiyor.