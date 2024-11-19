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Dünyanın en büyük 2. balinası karaya vurdu! Metrelerce uzunluğu herkesi şaşkına çevirdi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Kasım 2024 09:17 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:39
Dünyanın en büyük 2. balinası karaya vurdu! Metrelerce uzunluğu herkesi şaşkına çevirdi

Sadece mavi balinalardan küçük, dünyanın en büyük 2. balinası ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage şehrindeki sahile vurdu. Nesli tükenmekte olan dev Fin balinası yerel halkın bir hayli ilgisini çekti. 15 metre uzunluktaki dev balıkla fotoğraf çekilmek isteyenler adeta sıra oldu. Bilim insanlarından ise uyarı geldi. 

Okyanustaki en yüksek doğal seslerden bazılarına sahip olan, dünyanın en büyük 2. balinası karaya vurdu. ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrindeki Cook Inlet sahiline vuran dev Fin balinası herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Dünyanın en büyük 2. balinası karaya vurdu! Metrelerce uzunluğu herkesi şaşkına çevirdi - 1. Resim

15 METRE UZUNLUĞUNDA DEV FİN BALİNASI

Nesli tükenmekte olan 15 metre uzunluktaki kocaman balık yerel halkın ve turistlerin adeta uğrak noktası haline geldi. Birçok kişi, dev balinayla fotoğraf çekilmek için sıra oldu. 

Dünyanın en büyük 2. balinası karaya vurdu! Metrelerce uzunluğu herkesi şaşkına çevirdi - 2. Resim

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) biyologları ise balinanın neden öldüğünü araştıracaklarını belirtti.

Dünyanın en büyük 2. balinası karaya vurdu! Metrelerce uzunluğu herkesi şaşkına çevirdi - 3. Resim

Yetkililer, güvenlik uyarısında bulunurken, bilim insanları, bölgesel ekosistem üzerindeki olası etkileri araştıracaklarını da açıkladı. 

Dünyanın en büyük 2. balinası karaya vurdu! Metrelerce uzunluğu herkesi şaşkına çevirdi - 4. Resim

Dünyanın en büyük 2. balinası karaya vurdu! Metrelerce uzunluğu herkesi şaşkına çevirdi - 5. Resim

Dünyanın en büyük 2. balinası karaya vurdu! Metrelerce uzunluğu herkesi şaşkına çevirdi - 6. Resim

Dünyanın en büyük 2. balinası karaya vurdu! Metrelerce uzunluğu herkesi şaşkına çevirdi - 7. Resim

Dünyanın en büyük 2. balinası karaya vurdu! Metrelerce uzunluğu herkesi şaşkına çevirdi - 8. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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