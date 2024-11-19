Dünyanın en büyük 2. balinası karaya vurdu! Metrelerce uzunluğu herkesi şaşkına çevirdi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

19 Kasım 2024 09:17 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:39

Sadece mavi balinalardan küçük, dünyanın en büyük 2. balinası ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage şehrindeki sahile vurdu. Nesli tükenmekte olan dev Fin balinası yerel halkın bir hayli ilgisini çekti. 15 metre uzunluktaki dev balıkla fotoğraf çekilmek isteyenler adeta sıra oldu. Bilim insanlarından ise uyarı geldi.

Okyanustaki en yüksek doğal seslerden bazılarına sahip olan, dünyanın en büyük 2. balinası karaya vurdu. ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrindeki Cook Inlet sahiline vuran dev Fin balinası herkesi şaşkınlığa uğrattı. 15 METRE UZUNLUĞUNDA DEV FİN BALİNASI Nesli tükenmekte olan 15 metre uzunluktaki kocaman balık yerel halkın ve turistlerin adeta uğrak noktası haline geldi. Birçok kişi, dev balinayla fotoğraf çekilmek için sıra oldu. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) biyologları ise balinanın neden öldüğünü araştıracaklarını belirtti. Yetkililer, güvenlik uyarısında bulunurken, bilim insanları, bölgesel ekosistem üzerindeki olası etkileri araştıracaklarını da açıkladı. İlgili Haberler Derinlikteki deprem tetikledi kıyamet günü balığı kıyıya vurdu! 3 metre boyunda kilolarca ağırlıkta Kıyamet balığının ardından tedirgin eden bir başka tuhaf balık kıyıya vurdu! Uzmanlardan açıklama geldi