Dünyanın en büyük el ve ayaklarına sahip genç henüz 16 yaşında! Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı

07 Ekim 2024 11:00 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:38

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki Eric Kilburn, birçok spor dalında 'mükemmel bir blokçu.' Çünkü henüz ergenlik döneminde olan Kilburn, dünyanın en büyük ellerine ve ayaklarına sahip. Hatta bu özelliği sayesinde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na da girdi.

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Henüz anaokuluna giderken 'arkadaşlarından çok daha uzun' olan Eric Kilburn, şimdilerde 16 yaşında olmasına rağmen dünyanın en büyük el ve ayaklarına sahip. Guinness Dünya Rekorları​'na adını yazdıran Kilburn'ün 23.3 santimetre boyunda elleri, 34.3 santimetre boyunda ise ayakları var. Yani Kilburn 56-57 numara ayakkabılar giyiyor. Yetişkin bir erkek için bile aşırı bir ölçüde el ve ayaklara sahip olan Kilburn için özel ayakkabılar tasarlanıyor.

MARKALAR DÜNYANIN EN BÜYÜK EL VE AYAKLARI İÇİN SIRAYA GİRDİ

Kilburn, 5. sınıftan beri mağazadan ayakkabı alışverişi yapamadığını, zamanla eldiven alışverişinin de zorlaştığını söyledi. Annesi Rebecca, sadece özel dikim ortopedik ayakkabılar satın alabildiklerini, bunun ise bir hayli masraflı olduğunu ifade etti. Fakat Kilburn zamanla sosyal medyada binlerce kişinin yanı sıra ünlü markaların da dikkatini çekti. Markalar artık özel yapım giysiler için Kilburn'e teklif götürüyor.

Eric Kilburn bu sayede birçok spor dalının da aranan ismi haline geldi. NBA basketbol​ efsanesi Shaquille O'Neal de genç oyuncuyu destekliyor. O'Neal, 'dev kutular' dolusu giysi ve ayakkabı gönderdi.

''MÜKEMMEL BİR BLOKÇUYUM''

Rekorunun en iyi yanlarından birinin de 'harika ayakkabı şirketleriyle ve ünlü isimlerle bağlantı kurmak' olduğunu söyleyen Kilburn, insanların tuhaf bakışlarını üzerine çektiğini de anlattı. Kilburn, ''İnsanlar genellikle şaşırıyor ve benimle ayaklarım, ellerim konusunda sohbet etmek istiyorlar. Bu sayede birçok insanla da tanıştım'' dedi.

Basketbol ve futbol oynamaktan hoşlandığını söyleyen Kilburn, 'spor müsabakalarında her türlü şutu mükemmel bir şekilde engellediğini, mükemmel bir blokçu' olduğunu söyledi.

GUINNESS DÜNYA REKORLARI KİTABINDA

Eric Kilburn, gelecekte annesi tarafından kurulan, bedenlerine uygun kıyafet ve ayakkabı bulmakta zorluk çeken kişilere yardım etmeyi amaçlayan The Big Shoe Network'e katılmayı umduğunu söyledi. Kilburn, "İhtiyacım olduğunda bana yardım edildiği gibi insanlara yardım etmek istiyorum" dedi.

Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyleyen Kilburn, ''Hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. Bu deneyim için çok minnettarım. Gerçekten benim gözümde bundan daha iyi olamazdı." ifadelerini kullandı.