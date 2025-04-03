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 | Berkay Alptekin

Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biriydi! Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları durduruldu

Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri olarak tarihe geçen Malezya Havayolları'na ait Boeing 777 model MH370 sefer sayılı uçak, 2014 yılında Pekin'e gittiği sırada ortadan kaybolmuştu. Enkazının bulunması için başlatılan arama çalışmaları askıya alındı.

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Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biriydi! Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları durduruldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 14:41

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere 8 Mart 2014'te havalanan ve kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazının bulunması için şubat ayında Hint Okyanusu'nda yeniden başlatılan arama çalışmaları askıya alındı.

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, "Operasyon şimdilik durduruldu, bu yılın sonunda aramaya devam edecekler. Şu anda mevsimsel şartlar uygun değil" ifadelerine yer verdi.

Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biriydi! Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları durduruldu

ŞUBAT AYINDA ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLAMIŞTI

Malezya hükümeti, geçtiğimiz aralık ayında uçağın enkazının bulunması için yeniden ABD merkezli deniz arama şirketi Ocean Infinity ile anlaşma yapmıştı. Şirket 2018'de başarısızlıkla sonuçlanan arama çalışmasının ardından bu kez "uzmanların son veri analizlerine dayanarak" belirlenen 5 bin 800 kilometrekarelik yeni bir alanda tarama yapacağını belirtmiş ve 25 Şubat'ta çalışmalara başlamıştı.

Avustralya öncülüğünde 2014-2017 yılları arasında yürütülen arama çalışmalarında Hint Okyanusu'nda 46 bin 300 kilometrekarelik alan taranmış ancak sadece uçağa ait birkaç enkaz parçası bulunabilmişti.

Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biriydi! Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları durduruldu

EN BÜYÜK HAVACILIK GİZEMLERİNDEN BİRİ

227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan Boeing 777 tipi MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. Malezyalı yetkililer, uçağın kasıtlı olarak rotasından çıkarılmış olabileceğini belirtmişti.

Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 26 ülke yer alırken, ilk aşamada hiçbir ize ulaşılamamıştı. Haftalar sonra Malezya hükümeti, MH370'in yakıtı bitene kadar uçtuğunu ve yolculuğunun Pekin'den binlerce kilometre uzakta Güney Hint Okyanusu'nun derinliklerinde sona erdiğini açıklamıştı. Uçağa ait olduğuna inanılan enkaz parçaları, Afrika kıyılarına ve Hint Okyanusu'ndaki adalara vurmuştu.

Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biriydi! Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları durduruldu

Uçaktaki yolcuların yakınları Malezya Havayolları, Boeing, uçak motoru üreticisi Rolls-Royce ve Allianz sigorta grubu da dahil olmak üzere birçok şirketten tazminat talep etmişti. Malezya hükümeti, 2018 yılında Hint Okyanusu'nun güneyinde arama yapması için Ocean Infinity ile anlaşmış, uçağı bulması halinde 70 milyon dolara kadar ödeme yapmayı teklif etmiş ancak başlatılan arama çalışması başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uçakta 150 vatandaşı bulunan Malezya, Avustralya ve Çin tarafından Inmarsat uydusu ile uçak arasındaki otomatik bağlantılara ilişkin verilere dayanarak Güney Hint Okyanusu'nda 120 bin kilometrekarelik bir alanda su altında arama yapılmıştı.
Olay, dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biriydi! Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları durduruldu
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