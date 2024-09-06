Dünyanın en büyük japon balığıydı! 20 yaşında hayatını kaybetti

06 Eylül 2024 14:00 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:06

30 kilo ağırlığı ile dünyanın en büyük japon balığıydı. Carrot, 20 yaşında hayata veda etti.

Fransa'daki Bluewater Gölleri bölgesi yetkilileri, 20 yaşındaki Carrot'ın doğal nedenlerden öldüğünü açıkladı.

Sıra dışı rengi ve inanılmaz bir ağırlığa sahip olması sayesinde keşfedildiği günden bu yana sosyal medyada ilgi odağı haline gelen Carrot, deri sazanı ve koi sazanının melez bir türüydü.

43 yaşındaki İngiliz balıkçı Andy Hackett, 2022 yılında Fransa'daki Bluewater Gölleri'nde arkadaşlarıyla yaptığı bir gezi sırasında balığı keşfetmişti.

ANISINA PLAKET DİKİLDİ

Bluewater Gölleri'nin yanında bir araziye gömülen Carrot'ın anısına bir de plaket dikildi. Hackett, Carrot'ın geride bıraktığı iki yavrusunun gölde yaşamaya devam ettiğini söyledi.