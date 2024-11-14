Dünyanın en büyük mercanı bulundu: 300 yaşından büyük

14 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:12

Pasifik Okyanusu'nda bulunan Solomon Adaları'nda bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük mercan bulundu. Birbirine bağlı çok sayıda canlının oluşturduğu mega mercanın 300 yaşından büyük olabileceği düşünülüyor.

National Geographic ekibi, Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında bulunan Solomon Adaları'nda bugüne kadar kaydedilen en büyük mercanı buldu. Mega mercanın 300 yaşından büyük olabileceği belirtildi.

National Geographic ekibinin Pasifik Okyanusu çevresinde iklim değişikliğinin etkilerini gözlemlemek üzere gerçekleştirdiği gezi sırasında bulduğu mega mercanın mavi balinadan daha büyük olduğu bildirildi. Bilim adamları tarafından özel metre ile ölçülen mercanın genişliğinin 34 m, uzunluğunun 32 m ve yüksekliğinin 5.5 m olduğu açıklandı.

''BU MERCAN EKONOMİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE KRİTİK''

Mega mercanın bulunması, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) sırasında duyuruldu.

Solomon Adaları İklim Bakanı Trevor Manemahaga, zirvede yaptığı konuşmada ülkesinin mega mercan keşfinden gurur duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

''Dünyanın burasının özel bir yer olduğunu bilmesini istiyoruz ve buranın korunması gerekiyor. Ekonomik hayatta kalmak için çoğunlukla deniz kaynaklarına güveniyoruz. Bu nedenle mercan çok çok önemli. Ve mercanlarımızın sömürülmediğinden emin olmak ekonomimiz için çok önemli ve kritik.''

''YÜZYILLARCA YIL BOYUNCA HAYATTA KALMIŞ''

Ekipte görevli Manu San Felix, haritada gemi enkazı gösterilen bölgede dalış yaptığı sırada farklı bir şey gördüğünü söyleyerek, “Solomon Adaları'nda bulunan mercanı görmek su altında bir katedral görmek gibi. Bu çok duygusal. Tek bir yerde kalmış ve yüzlerce yıl boyunca hayatta kalmış bir şeye karşı büyük bir saygı duydum. Vay canına, Napolyon hayattayken buradaymış diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

Öte yandan National Geographic araştırma ekibinden Eric Brown ise, mega mercanın sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.