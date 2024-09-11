Dünyanın en büyük yolcu gemilerinden birinde korkunç kaza: Çocuk 14. kattan düştü

11 Eylül 2024 10:28 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:56

Karayipler'deki bir yolcu gemisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Geminin 14. katında arkadaşlarıyla beraber oynayan çocuk, kabin korkuluğundan düştü. Gemi, karaya yanaşana kadar çocuk hayatını kaybetti.

Karayipler'den Teksas'ın Galveston şehrine doğru hareket eden Royal Caribbean gemisinde bir çocuk, korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Ailesiyle beraber bir doğum günü kutlaması için gemide bulunan çocuk, gezinin son gününde geminin 14. katından düştü.

8. GÜVERTEDEKİ AVLUYA DÜŞTÜ

Toplam 5 bin 479 yolcu kapasiteli gemide, henüz yeni tanıştığı arkadaşlarıyla beraber oynayan çocuk, kabin korkuluğundan 8. güvertedeki avluya çakıldı.

GEMİ KARAYA VARAMADAN ÇOCUK ÖLDÜ

12 yaşındaki çocuğu hayatta tutmak için personel elinden geleni yapsa da gemi, karaya yanaşamadan çocuk hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Galveston'dan kalkan bir sonraki sefere çıkmak üzere gemiye binmeyi bekleyen yolculara, soruşturma başlatıldığı için seferin ertelendiği belirtildi.

Royal Caribbean, bir yolcunun hayatını kaybettiğini doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.