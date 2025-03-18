Dünyanın en çirkin hayvanı kıymete bindi! 'Yılın balığı' ünvanını kazandı

Bir zamanlar "dünyanın en çirkin hayvanı" ve "başarısız bir tıbbi deneye" benzetilen jölemsi görünümlü damla balığı talihini değiştirmeyi başardı. Yeni Zelanda'da faaliyet gösteren Dağlardan Denize Koruma Vakfı tarafından düzenlenen 'Yılın Balığı' yarışmasında zafere ulaştı.

Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesi olan Yeni Zelanda'da faaliyet gösteren Dağlardan Denize Koruma Vakfı, 2020 yılında başlattığı 'Yılın Balığı' yarışmasının 2025 ayağında ödüle damla balığını layık gördü.

Bin 286 oy alan damla balığı, en yakın rakibi turuncu turna balığına 300 oy fark atarak zafere ulaştı.

"BAŞARISIZ BİR TIBBİ DENEYE" BENZETİLİYOR

Damla balığı (blobfish), 10 yıl önce Yeni Zelanda açıklarında bir araştırma gemisi mürettebatı tarafından görüntülendikten sonra tanınmaya başladı.

Derinlerde normal bir balık formuna sahip olmasına rağmen su yüzeyine çıkarıldığında aniden basıncın düşmesi nedeniyle şekli bozulan ve 'başarısız bir tıbbi deneye' benzetilen damla balığı, aynı zamanda 'dünyanın en çirkin hayvanı' olarak da adlandırılıyordu.

130 YILA KADAR YAŞAYABİLİR

Dağlardan Denize Koruma Vakfı'nın sözcüsü Konrad Kurta, bu türün 130 yıla kadar yaşayabildiğini, yavaş büyüyen ve hareketsiz kalan bir balık olduğunu dile getirerek, "Damla balığı avını bekleyerek neredeyse ağzına girmesini sağladıktan sonra yer. Aynı zamanda oldukça özverili bir ebeveyn; dişileri tek seferde 100 bin yumurta bırakabiliyor ve yumurtalar çıkana kadar onları koruyor." ifadelerine yer verdi.