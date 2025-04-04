Dünyanın en çok boşanan ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki sırası şaşırttı

Dünyanın En Yüksek Boşanma Oranına Sahip Ülkeleri'nin yer aldığı 2025 yılına ait liste belli oldu. Türkiye bu listede 18. sırada yer aldı.

Divorce ajansı tarafından 2025 yılı itibarıyla yayımlanan araştırmaya göre, dünyanın en yüksek boşanma oranlarına sahip ülkelerinin yer aldığı liste belli oldu.

Yapılan çalışmada sadece boşanma oranları değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler de dikkate alındı. Listenin ilk sırasında Maldivler yer alırken, Türkiye 18. sıradan listeye girdi.

Modern toplumlarda evlilik kavramında yaşanan dönüşüm ve bireyselleşme eğilimi, boşanma oranlarının artışındaki temel etkenler arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre; ekonomik krizler, toplumsal değerlerdeki değişim, dijitalleşme ve sosyal medya gibi faktörler evlilikleri doğrudan etkiliyor.

TÜRKİYE’NİN BOŞANMA ORANI BELLİ OLDU

Divorce Ajansı tarafından yapılan çalışma sonucunda Türkiye’de boşanma oranı 2.1 olarak açıklanırken, bu oranla birlikte Türkiye 30 ülke arasında 18. sırada yer aldı.

İlk 5 ülke şu şekilde sıralandı:

Maldivler – 5.52

Kazakistan – 4.6

Rusya – 3.9

Moldova – 3.8

Belarus – 3.7



Avrupa ülkelerinin yanı sıra Orta Asya ve bazı Asya ülkeleri de listede üst sıralarda yer aldı. Türkiye’nin yanı sıra, Almanya (30), İngiltere (29) ve Hollanda (28) gibi ülkelerin daha alt sıralarda bulunması dikkat çekti.

İşte ülkelerin boşanma oranları...

30- ALMANYA | 1.7

29- İNGİLTERE | 1.7

28- HOLLANDA | 1.7

27- MISIR | 1.8

26- BELÇİKA | 1.8

25- İSPANYA | 1.8

24- NORVEÇ | 1.8

23- YUNANİSTAN | 1.8

22- MALEZYA | 1.8

21- FRANSA | 1.9

20- İZLANDA | 1.9

19- İSVİÇRE | 1.9

18- TÜRKİYE | 2.1

17- LÜKSEMBURG | 2.3

16- TAYVAN | 2.3

15- FİNLANDİYA | 2.4

14- İSVEÇ | 2.5

13- ETİYOPYA | 2.6

12- DANİMARKA | 2.7

11- KANADA | 2.8

10- LİTVANYA | 2.8

9- NİJERYA | 2.9

8- KÜBA | 2.9

7- UKRAYNA | 3.1

6- ÇİN | 3.2

5- BELARUS | 3.7

4- MOLDOVA | 3.8

3- RUSYA | 3.9

2- KAZAKİSTAN | 4.6

1- MALDİVLER | 5.52