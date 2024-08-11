Dünyanın en eski şişe mesajı bulundu! Pis kokunun yayıldığı şişeden bakın ne mesaj çıktı

11 Ağustos 2024 12:01 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 12:26

Hatay'daki enkazdan çıkarıldı! 1 metrelik ayakkabıyı gören bir daha bakıyor: Rekorlar kitabına bile girmiş

Hatay'daki enkazdan çıkarıldı! 1 metrelik ayakkabıyı gören bir daha bakıyor: Rekorlar kitabına bile girmiş

New Jersey'deki plajlar, plaj severlerin koleksiyonlarına konu olan kayıp eşyaları sıklıkla ortaya çıkaran bir sahil olarak biliniyor ancak bir kadın, ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde dünya rekoru kırabilecek bir şey keşfetti. Amy Smyth Murphy isimli kadın, Ocean City'deki Corson's Inlet Eyalet Parkı'nda yaptığı sabah yürüyüşü sırasında derin kumlardan okyanusa doğru yürürken içinde kağıt bulunan yeşil renkli mantarlı bir şişe buldu.

SAHİLDE ESKİ ŞİŞE MESAJI BULDU

Amy Smyth Murphy, Ocean City'deki Corson's Inlet Eyalet Parkı'nda bulduğu şeyle birlikte heyecanlandı.

Şişeyi incelemek için evine götürdü. Şişeyi açtığında kimsenin beklemediği pis bir koku ve kağıt parçaları buldu.

Mantarlı şişenin içinden notu özenli bir şekilde çıkardı ve ardından araştırma yapmaya başladı.

Amy isimli kadın bir tarih araştırmacısı değil New Jersey'de yaşayan bir tebrik kartı tasarımcısı olsa da mesajın gizemini çözdü.

Mesajın 1876'dan kalma bir kartvizit olduğunu fark etti. Eski gazeteleri, Ancestry.com'u ve Reddit'teki eski şişelerle ilgili grupları inceledi ve bunların hepsi Amy'yi şişenin 1876'dan kalma olduğuna inandırdı.

GUİNNESS DÜNYA REKORLARI TARAFINDAN İNCELENECEK

Şişenin üzerinde “Barr & Brother Philadelphia” adı kabartma olarak yer alıyor. Ticari kayıtlar şirketin 1860'lar ile 1870'ler arasında Philadelphia'da faaliyet gösterdiğini gösteriyor.

İçeride, bir kağıt parçası bulunuyor.

The Philadelphia Inquirer gazete arşivlerine göre, William ve John Klemm adlı bir çift kardeş olan “WG & J. Klemm”e atıfta bulunuyor.

Kardeşler, Philadelphia'daki North Third Street'te bir mobilya ürünleri şirketi işlettiği ve bu şirketin 1881'de feshedildiği anlaşılıyor.

Eğer bu kağıtların 1876 yılında şişeye doldurulduğu tespit edilirse, 49 yaşındaki Smyth Murphy ve şişesi yeni dünya rekorunun sahibi olacak.

Smyth Murphy, şişenin Guinness Dünya Rekorları tarafından incelenmesi için başvuruda bulunduğunu söyledi.