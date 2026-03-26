Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın misillemeleri hız kesmeden devam ederken, milyonlar 3. Dünya Savaşı tedirginliği yaşıyor. Bu kapsamda ülkelerin ordularının güçlerinin yanı sıra sahip oldukları envanterle de yeniden gündem oldu. Yapılan istatistiklerde en az savaş silahına sahip ülkenin envanterinde 3 milyon silah bulunurken, Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.
Savaş silahları ülkelerin ordularında yeri doldurulamaz bir yere sahip ve en çok silaha sahip ülke uluslararası platformlarda daha fazla söz sahibi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda her yıl milyonlarca dolar harcanan savunma sanayiinde silahlara ayrılan bütçe de büyük bir yer kaplıyor. Peki, dünyanın en fazla savaş silahına sahip ülkesi hangisi? Türkiye’nin kaç adet silahı var? İşte cevabı…
30. ANGOLA
(3 MİLYON ADET)
29. ARJANTİN
(3.3 MİLYON ADET)
28. İSPANYA
(3.5 MİLYON ADET)
27. AVUSTRALYA
(3.6 MİLYON ADET)
26. BİRLEŞİK KRALLIK
(3.6 MİLYON ADET)
25. FİLİPİNLER
(3.8 MİLYON ADET)
24. MISIR
(3.9 MİLYON ADET)
23. AFGANİSTAN
(4.3 MİLYON ADET)
22. UKRAYNA
(4.3 MİLYON ADET)
21. KOLOMBİYA
(5 MİLYON ADET)
20. GÜNEY AFRİKA
(5.4 MİLYON ADET)
19. SUUDİ ARABİSTAN
(5.5 MİLYON ADET)
18. İRAN
(5.9 MİLYON ADET)
17. VENEZUELA
(5.9 MİLYON ADET)
16. NİJERYA
(6.2 MİLYON ADET)
15. IRAK
(7.6 MİLYON ADET)
14. İTALYA
(8.6 MİLYON ADET)
13. TAYLAND
(10.3 MİLYON ADET)
12. KANADA
(12.7 MİLYON ADET)
11. FRANSA
(12.7 MİLYON ADET)
10. TÜRKİYE
(13.2 MİLYON ADET)
9. YEMEN
(14.9 MİLYON ADET)
8. ALMANYA
(15.8 MİLYON ADET)
7. MEKSİKA
(16.8 MİLYON ADET)
6. BREZİLYA
(17.5 MİLYON ADET)
5. RUSYA
(17.6 MİLYON ADET)
4. PAKİSTAN
(43.9 MİLYON ADET)
3. ÇİN
(49.3 MİLYON ADET)
2. HİNDİSTAN
(71.1 MİLYON ADET)
1. ABD
(393.3 MİLYON ADET)