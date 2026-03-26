Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın misillemeleri hız kesmeden devam ederken, milyonlar 3. Dünya Savaşı tedirginliği yaşıyor. Bu kapsamda ülkelerin ordularının güçlerinin yanı sıra sahip oldukları envanterle de yeniden gündem oldu. Yapılan istatistiklerde en az savaş silahına sahip ülkenin envanterinde 3 milyon silah bulunurken, Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.  

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

Savaş silahları ülkelerin ordularında yeri doldurulamaz bir yere sahip ve en çok silaha sahip ülke uluslararası platformlarda daha fazla söz sahibi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda her yıl milyonlarca dolar harcanan savunma sanayiinde silahlara ayrılan bütçe de büyük bir yer kaplıyor. Peki, dünyanın en fazla savaş silahına sahip ülkesi hangisi? Türkiye’nin kaç adet silahı var? İşte cevabı…

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

DÜNYANIN EN FAZLA SAVAŞ SİLAHINA SAHİP OLAN ÜLKELERİ

30. ANGOLA

(3 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

29. ARJANTİN

(3.3 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

28. İSPANYA

(3.5 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

27. AVUSTRALYA

(3.6 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

26. BİRLEŞİK KRALLIK

(3.6 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

25. FİLİPİNLER

(3.8 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

24. MISIR

(3.9 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

23. AFGANİSTAN

(4.3 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

22. UKRAYNA

(4.3 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

21. KOLOMBİYA

(5 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

20. GÜNEY AFRİKA

(5.4 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

19. SUUDİ ARABİSTAN

(5.5 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

18. İRAN 

(5.9 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

17. VENEZUELA

(5.9 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

16. NİJERYA

(6.2 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

15. IRAK

(7.6 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

14. İTALYA

(8.6 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

13. TAYLAND

(10.3 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

12. KANADA

(12.7 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

11. FRANSA

(12.7 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

10. TÜRKİYE

(13.2 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

9. YEMEN

(14.9 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

8. ALMANYA

(15.8 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

7. MEKSİKA

(16.8 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

6. BREZİLYA

(17.5 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

5. RUSYA

(17.6 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

4. PAKİSTAN

(43.9 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

3. ÇİN

(49.3 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

2. HİNDİSTAN

(71.1 MİLYON ADET)

Dünyanın en fazla savaş silahına sahip olan ülkeleri belli oldu: En azında 3 milyon var, Türkiye ise sıralamasıyla dikkat çekti

1. ABD

(393.3 MİLYON ADET)

