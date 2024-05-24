Dünyanın en genç ressamı: 1,5 yaşında rekorlar kitabına girdi

24 May 2024 09:32 - Güncelleme : 24 May 2024 09:39

Ace-Liam Nana Sam Ankrah isimli çocuk 1 yıl 152 günlükken en genç ressam unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Bu alanda rekorlar kitabına girebilmek için, bir sergide resim satabilmiş olmak ve satılan resmi yaptığını kanıtlamak gerekiyor. Ace-Liam Gana’daki ilk sergisinde 10 resim satmayı başardı. Minik ressam, ülkenin first lady'si Rebecca Akufo-Addo’dan da bir resim siparişi aldı. Kendisi de ressam olan anne Chantelle Kuukua Eghan, oğlunun resim yeteneğinin henüz altı aylıkken kendisini belli ettiğini söylüyor.

GURURLU ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

BBC’ye konuşan gururlu anne, Guinness’ten gelen mektupla “gözyaşlarına boğulduğunu” ve “Tanrı’ya şükrettiğini” anlattı. Annesi, Ace-Liam’ın hangi renklerin birlikte çalıştığını bildiğini söylüyor. Kariyerinde şu ana kadar 15 resim satan Liam’ın işlerinin yakında bir açık artırmaya çıkarılması bekleniyor. 1,5 yaşındaki ressamın annesi oğlunun nasıl resme başladığını da anlattı. Kendisi bir tablo üzerinde çalışırken, oğlunun da önüne bir resim kağıdı açtığını söyleyen anne sonrasını “Açık renklere karşı çok ilgiliydi” dedi.