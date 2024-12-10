Dünyanın en güçlü 10 özel kuvvet birliği açıklandı! Bordo Bereliler süper güçlerle kafa kafaya

10 Aralık 2024 12:18 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:20

Ülkelerin güvenlik birimleri arasında en özel yere sahip özel kuvvetler, zorlu eğitim süreçleri ve üstlendikleri kritik görevlerle dikkat çekiyor. İşte 24/7 Wall St, SouthWestJournal ve Special Ops Magazine dergilerine göre dünyanın en güçlü 10 özel kuvvetler birliği...

Ulusal ve uluslararası alanda ülkelerin güvenlik birimleri arasında en özel yere sahip olan özel kuvvetler stratejik savaşların ön plana çıktığı günümüzde büyük önem taşıyor. Nokta operasyonlar, düşman hatlarına sızma, rehine kurtarma, terörle mücadele ve keşif gibi yüksek riskli görevlerde uzmanlaşmış bu birimlere son yıllarda ciddi yatırımlar yapılıyor. Söz konusu özel birimler, sadece savaş zamanında değil, barış döneminde de terörle mücadele, eğitim ve istihbarat faaliyetlerinde aktif rol oynuyor. Her ülkenin özel kuvvetleri, coğrafi ve stratejik ihtiyaçlarına göre eğitildiği için farklı operasyonel kabiliyetlere sahip olur.

BORDO BERELİLER YİNE GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI

Dünyanın en saygın medya kuruluşlarından 24/7 Wall St, SouthWestJournal ve Special Ops Magazine’in yaptığı sıralamaya göre, dünyanın en seçkin 10 özel kuvvet birimi listelendi. En zorlu eğitim süreçlerinden geçerek seçilen askerlerin oluşturduğu özel kuvvetler birlikleri arasında Türkiye'nin göz bebeği Bordo Bereliler dikkat çekti. Bordo Bereliler, listede üst sıralarda yer buldu. İşte o liste:

10) SASR (AVUSTRALYA)

Uzun menzilli keşif, özel operasyonlar ve eğitim desteğiyle tanınan Sasr, Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlarda başarı göstermiştir. 1957'de bir şirket olarak kurulan bu birlik, "Kim Cesaret Ederse Kazanır" sloganını paylaştığı İngiliz SAS'tan esinlenerek oluşturulmuştur.

9) NSG "KARA KEDİLER" (HİNDİSTAN)

Terörle mücadele ve rehine kurtarma operasyonlarında uzmandır. 2008 yılında Mumbai kentinde Leşker-i Tayyibe adlı örgüt tarafından gerçekleştirilen saldırılarda sergilediği başarılı operasyonla dünyaca tanındı.

8) GSG 9 (ALMANYA)

Alman Federal Polisi'nin en seçkin birimidir. Terörle mücadele ve rehine kurtarma alanında uzmanlaşan bu ekip, 1977'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin dört üyesi tarafından kaçırılan Lufthansa uçağına düzenlenen operasyonla adını duyurdu.

7) JTF2 (KANADA)

Kanada'nın ulusal çıkarlarını korumak ve hem yurt içinde hem de yurt dışında terörizm tehditleriyle mücadele etmekle görevli 1. Kademe özel operasyon gücüdür. JTF2 saldırı ekibi, terörle mücadele, doğrudan eylem baskınları , rehine kurtarma , deniz özel operasyonları, özel koruma ve özel keşif konularında uzmanlaşmıştır. Son derece gizli yürütülen operasyonlara odaklanan JTF2, Afganistan ve Haiti'deki gizli görevlerde etkin rol oynadı.

6) GIGN (FRANSA)

Rehine kurtarma ve terörle mücadelede uzmanlaşmış bir birimdir. 1994 yılında Cezayirli bir grup tarafından kaçırılan "Air France" uçağına yaptığı başarılı operasyonla uluslararası üne kavuştu.

5) SHAYETET 13 (İSRAİL)

Deniz komandolarından oluşan Shayetet 13 isimli özel kuvvetler birimi, denizaltı sabotajı ve rehine kurtarma operasyonlarındaki becerileriyle tanınıyor.

4) BORDO BERELİLER(TÜRKİYE)

Türkiye'nin özellikle terör örgütlerine karşı düzenlediği sınır ötesi operasyonlarda başrolü oynayan gözbebeğimiz Bordo Bereliler, yüksek başarı oranıyla parmak ısırtıyor. İnsan sınırlarını zorlayan fiziksel ve psikolojik eğitim süreçlerinden geçen bu Bordo Bereliler, Suriye ve Irak'taki operasyonlarla tüm dünyaya nam saldı.

3) SPETSNAZ (RUSYA)

Rusya'nın Çeçenistan ve Ukrayna’daki operasyonlarında büyük rol oynayan Spetsnaz, zorlu eğitimleri ve geniş operasyon yelpazesiyle tanınıyor. Zorlu coğrafi koşullarda eğitim alan Spetnaz birimleri, uluslararası operasyonlarda da etkin rol alıyor.

2) SAS VE SBS (BİRLEŞiK KRALLIK)

İngiltere Birleşik Krallığı’nın SAS birimi, rehine kurtarma operasyonlarıyla nam salmış durumda. SBS'nin uzmanlık alanı ise deniz operasyonları. "Who Dares Wins" yani "Kim Yenmeye Cesaret Edebilir" slogonıyla tanınan SAS, dünya çapında tüm özel kuvvetler birliklerinin ilham kaynağı olarak biliniyor.

1) NAVY SEALS VE DELTA FORCE (ABD)

Kara, deniz ve hava operasyonlarında uzmanlaşmış Navy Seals Ve Delta Force, dünyanın en donanımlı özel kuvvetleri olma özelliği taşıyor. Delta Force olarak da anılan birlik, rehine kurtarma ve gizli operasyonlarda uzman kadrolara sahip. Navy Seals ise özellikle yurt dışı operasyonlarda etkin ve Usame Bin Ladin'e yönelik operasyondan hatırlanıyor.

Derleme: Suat Vilgen

Kaynak: 24/7 Wall St, SouthWestJournal, Special Ops Magazine