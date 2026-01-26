Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

Kategoriler
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi 2026 yılının gelmesiyle yenilendi. Dünya çağında ülkelerin sahip olduğu gemiler, denizaltılar ve hücum güçlerinin dikkate alındığı listede Türkiye bir önceki yıla göre 3 basamak birden yükseldi. İşte yenilenmiş haliyle dünyanın en güçlü donanmaları…
ABD Merkezli Global Firepower sitesi 2026 yılı ile birlikte yeni değerlendirmelerine başladı. Bu kapsamda paylaşılan verilerle dünyanın en güçlü donanmaları da belli oldu. Ordu ve askeri güç konusunda birçok dünya devini geride bırakan Türkiye de en güçlü donanmalar listesinde 3 basamak yükselerek bu platformda da adından söz ettirdi. İşte 2026 yılına ait dünyanın en güçlü donanmaları…
50-Bahreyn
49- Irak
48- Kanada
47- Bolivya
46- Brezilya
45-Paraguay
44- Peru
43- İsrail
42- Birleşik Arap Emirlikleri
41- Tayvan
40- Almanya
39- Honduras
38- Fas
37- Malezya
36- Singapur
35- İran
34- Cezayir
33- Vietnam
32- Birleşik Krallık
31- Pakistan
30- Bangladeş
29- Kuveyt
28- Katar
27- Filipinler
26- Portekiz
25- Şili
24- Hollanda
23- Mısır
22- Nijerya
21- Japonya
20- Meksika
19- Finlandiya
18- Fransa
17- Ukrayna
16- İspanya
15- Yunanistan
14- TÜRKİYE
13- Kolombiya
12- Güney Kore
11- Myanmar
10- Sri Lanka
9- İsveç
8- İtalya
7- Tayland
6- Kuzey Kore
5-Endonezya
4- Hindistan
3- ABD
2- Rusya
1- Çin