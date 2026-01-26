Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

ABD Merkezli Global Firepower sitesi 2026 yılı ile birlikte yeni değerlendirmelerine başladı. Bu kapsamda paylaşılan verilerle dünyanın en güçlü donanmaları da belli oldu. Ordu ve askeri güç konusunda birçok dünya devini geride bırakan Türkiye de en güçlü donanmalar listesinde 3 basamak yükselerek bu platformda da adından söz ettirdi. İşte 2026 yılına ait dünyanın en güçlü donanmaları…