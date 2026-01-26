Menü Kapat
TGRT Haber
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

Ocak 26, 2026 13:53
1
Dünyanın en güçlü donanmaları

Dünyanın en güçlü donanmaları listesi 2026 yılının gelmesiyle yenilendi. Dünya çağında ülkelerin sahip olduğu gemiler, denizaltılar ve hücum güçlerinin dikkate alındığı listede Türkiye bir önceki yıla göre 3 basamak birden yükseldi. İşte yenilenmiş haliyle dünyanın en güçlü donanmaları…

2
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

ABD Merkezli Global Firepower sitesi 2026 yılı ile birlikte yeni değerlendirmelerine başladı. Bu kapsamda paylaşılan verilerle dünyanın en güçlü donanmaları da belli oldu. Ordu ve askeri güç konusunda birçok dünya devini geride bırakan Türkiye de en güçlü donanmalar listesinde 3 basamak yükselerek bu platformda da adından söz ettirdi. İşte 2026 yılına ait dünyanın en güçlü donanmaları…

3
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI

50-Bahreyn

4
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

49- Irak

5
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

48- Kanada

6
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

47- Bolivya

7
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

46- Brezilya

8
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

45-Paraguay

9
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

44- Peru

10
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

43- İsrail

11
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

42- Birleşik Arap Emirlikleri

12
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

41- Tayvan

13
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

40- Almanya

14
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

39- Honduras

15
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

38- Fas

16
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

37- Malezya

17
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

36- Singapur

18
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

35- İran

19
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

34- Cezayir

20
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

33- Vietnam

21
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

32- Birleşik Krallık

22
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

31- Pakistan

23
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

30- Bangladeş

24
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

29- Kuveyt

25
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

28- Katar

26
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

27- Filipinler

27
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

26- Portekiz

28
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

25- Şili

29
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

24- Hollanda

30
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

23- Mısır

31
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

22- Nijerya

32
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

21- Japonya

33
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

20- Meksika

34
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

19- Finlandiya

35
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

18- Fransa

36
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

17- Ukrayna

37
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

16- İspanya

38
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

15- Yunanistan

39
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

14- TÜRKİYE

40
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

13- Kolombiya

41
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

12- Güney Kore

42
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

11- Myanmar

43
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

10- Sri Lanka

44
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

9- İsveç

45
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

8- İtalya

46
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

7- Tayland

47
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

6- Kuzey Kore

48
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

5-Endonezya

49
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

4- Hindistan

50
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

3- ABD

51
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

2- Rusya

52
Dünyanın en güçlü donanmaları listesi yenilendi! Türkiye 2026’de 3 basamak birden atladı

1- Çin

