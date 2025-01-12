Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin 2025'te listede sıralaması değişti

12 Ocak 2025 15:17 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 15:34

ABD merkezli Global Firepower listesine göre istatiksel olarak 2025 yılında dünyanın en güçlü orduları belli oldu. Bölgesel gerilimler sebebiyle savunmasına yatırım yapan ülkeler askeri gücünü artırmak istiyor. Türkiye de yerli askeri projeleriyle dikkat çekiyor ancak listede sıralamamız değişti. İşte dünyanın en güçlü orduları...

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Orta Doğu’da artan gerilimler, Rusya​ ile Avrupa​ ve ABD’nin arasındaki kriz birçok ülkeyi alarma geçirdi. Ülkeler askeri personel sayısının yanı sıra askeri teknolojilere ağırlık vererek savunmada önemli adımlar attı. İnsansız savaş uçakları, insansız kara araçları, akıllı mühimmatlar ve İHA’lar operasyonel kabiliyetleri artırmak için üretiliyor.

Yeni nesil savaş uçakları ve hava savunma sistemleri, balistik füze denemeleri her geçen ay artıyor. Türkiye de yerli askeri sistemleriyle öne çıkıyor. Özellikle İHA alanındaki başarısı ihracatta birçok kapıyı açtı. Türkiye birçok ülke gibi savaş durumunda hazırlıklarını yapıyor.

TÜRKİYE'NİN LİSTEDE YERİ DEĞİŞTİ

Dünyada artan gerilimler sonrası ülkelerin askeri güç dengesi merak edildi. ABD​ merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan 2025 yılı raporunda, dünyanın en güçlü orduları açıklandı. Raporda ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60’tan fazla kriter değerlendirilerek sıralandı. ABD, Rusya ve Çin listede ilk üç sıraya yerleşirken Türkiye’nin yeri değişti.

İKİ ÜLKE LİSTEDE YÜKSELDİ

İlk 10 sırada Hindistan, Güney Kore, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya ve İtalya gibi askeri gücüyle öne çıkan ülkeler bulunuyor. Bu ülkeler, yüksek savunma bütçeleri, teknolojik gelişmişlikleri ve güçlü askeri stratejileriyle küresel askeri dengelerde önemli roller üstleniyor.

2025 raporunda Fransa ve Almanya askeri güçlerini artırarak sıralamada yükselirken, Japonya ve İran gibi ülkeler geriledi. İşte dünyanın en güçlü orduları…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 ORDUSU

1. Amerika Birleşik Devletleri 2. Rusya 3. Çin 4. Hindistan 5. Güney Kore 6. Birleşik Krallık (İngiltere) 7. Fransa 8. Japonya 9. Türkiye 10. İtalya