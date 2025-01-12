Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin 2025'te listede sıralaması değişti

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin 2025'te listede sıralaması değişti

Editör: Murat Makas / Kaynak: Global Firepower
12 Ocak 2025 15:17 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 15:34

ABD merkezli Global Firepower listesine göre istatiksel olarak 2025 yılında dünyanın en güçlü orduları belli oldu. Bölgesel gerilimler sebebiyle savunmasına yatırım yapan ülkeler askeri gücünü artırmak istiyor. Türkiye de yerli askeri projeleriyle dikkat çekiyor ancak listede sıralamamız değişti. İşte dünyanın en güçlü orduları...

Orta Doğu’da artan gerilimler, Rusya​ ile Avrupa​ ve ABD’nin arasındaki kriz birçok ülkeyi alarma geçirdi. Ülkeler askeri personel sayısının yanı sıra askeri teknolojilere ağırlık vererek savunmada önemli adımlar attı. İnsansız savaş uçakları, insansız kara araçları, akıllı mühimmatlar ve İHA’lar operasyonel kabiliyetleri artırmak için üretiliyor.

Yeni nesil savaş uçakları ve hava savunma sistemleri, balistik füze denemeleri her geçen ay artıyor. Türkiye de yerli askeri sistemleriyle öne çıkıyor. Özellikle İHA alanındaki başarısı ihracatta birçok kapıyı açtı. Türkiye birçok ülke gibi savaş durumunda hazırlıklarını yapıyor.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin 2025'te listede sıralaması değişti - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN LİSTEDE YERİ DEĞİŞTİ

Dünyada artan gerilimler sonrası ülkelerin askeri güç dengesi merak edildi. ABD​ merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan 2025 yılı raporunda, dünyanın en güçlü orduları açıklandı. Raporda ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60’tan fazla kriter değerlendirilerek sıralandı. ABD, Rusya ve Çin listede ilk üç sıraya yerleşirken Türkiye’nin yeri değişti.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin 2025'te listede sıralaması değişti - 2. Resim

İKİ ÜLKE LİSTEDE YÜKSELDİ

İlk 10 sırada Hindistan, Güney Kore, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya ve İtalya gibi askeri gücüyle öne çıkan ülkeler bulunuyor. Bu ülkeler, yüksek savunma bütçeleri, teknolojik gelişmişlikleri ve güçlü askeri stratejileriyle küresel askeri dengelerde önemli roller üstleniyor.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin 2025'te listede sıralaması değişti - 3. Resim

2025 raporunda Fransa ve Almanya askeri güçlerini artırarak sıralamada yükselirken, Japonya ve İran gibi ülkeler geriledi. İşte dünyanın en güçlü orduları…

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin 2025'te listede sıralaması değişti - 4. Resim

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 ORDUSU

1.

Amerika Birleşik Devletleri

2.

Rusya

3.

Çin

4.

Hindistan

5.

Güney Kore

6.

Birleşik Krallık (İngiltere)

7.

Fransa

8.

Japonya

9.

Türkiye

10.

İtalya

11.

Brezilya

12.

Pakistan

13.

Endonezya

14.

Almanya

15.

İsrail

16.

İran

17.

İspanya

18.

Avustralya

19.

Mısır

20.

Ukrayna

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin 2025'te listede sıralaması değişti - 5. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Global Firepower
rusyaabdorta doğuavrupa

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...