Dünyanın en güçlü orduları sıralaması belli oldu! İşte 2040 yılında Türkiye'nin listedeki yeri

10 Ekim 2024 13:52 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:52

Dünyanın önde gelen medya kuruluşları ya da dergiler en güçlü orduların analizini açıklıyor. 2040 yılında dünyanın en güçlü ordularının konumu merak edildi. Yapay zeka 2040 yılında dünyanın en prestijli askeri gücüne sahip ülkeleri sıraladı, Türkiye'nin listedeki yeri belli oldu. İşte detaylar...

Orta Doğu'da artan gerilimler, Rusya-Ukrayna savaşı​ birçok ülkenin savunma sanayi alanında yatırım yapmasına neden oldu. Türkiye​ de ürettiği İHA/SİHA, füze​ ve insansız savaş uçakları gibi projelerle küresel alanda vazgeçilmez aktör oluyor. 2040'lı yıllara doğru ülkeler askeri envanterini güçlendirirken siber ve yapay zeka odaklı projeler üretmeyi hedefliyor.

Dünyanın en güçlü orduları merak edilirken yapay zeka uygulaması ChatGPT, 2040'lı yıllara doğru güçlenecek orduları sıraladı. Askeri güç teknolojik kapasite, siber savunma ve yapay zeka destekli sistemlerle değerlendiriliyor. Listede Türkiye'nin konumu da merak edildi.

DÜNYANIN 2040 YILINDA EN GÜÇLÜ ORDULARI

1. Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın en güçlü ordusuna sahip ABD, 2040 yılına kadar gelişmiş teknolojilere, robotik, yapay zekaya yatırım yapması muhtemel. Hipersonik silahlar da geliştiren, nükleer silahları olan ABD’nin siber savaş alanlarına da yüklü miktarda yatırım yapması düşünülüyor. NATO'nun lider ülkesi olarak küresel ittifaklardan da faydalanmaya devam edebilir.

2. Çin

Son yıllarda askeri gücünü artıran ve dünyanın SİHA​ üretiminde en güçlü ülkesi konumunda bulunan Çin, 2040 yılına kadar ABD'yi zorlayacak seviyede bir orduya sahip olması muhtemel. Özellikle deniz kuvvetleri, yapay zeka tabanlı savunma sistemleri ve siber savaş alanında güçlü ilerlemeler kaydediyor.

3. Rusya

Ukrayna’ya saldırılarını sürdüren Rusya ekonomik sebeplerle askeri personel kaybedebilir ancak stratejik nükleer caydırıcılığı ve savunma modernizasyonu nedeniyle önemli bir küresel aktör olarak kalabilir. 2040 yılına kadar siber savaş alanlarında ciddi yatırımları olabilir.

4. Hindistan

Hindistan geniş bir nüfusa sahip. 2040 yılına kadar Hindistan’ın askeri harcamalarını artırması ve özellikle deniz kuvvetleri ile havacılık alanında kapasitesini geliştirmesi bekleniyor.

5. Avrupa Birliği (NATO)

Rusya’nın tehditleri nedeniyle 2040'a kadar daha güçlü bir savunma yapısı kurabilirler. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler envanterini teknolojik silahlarla geliştiriyor. Avrupa Birliği’nin ortak savunma politikalarıyla daha etkili bir askeri güç haline gelebileceği değerlendiriliyor.

6. Japonya

Japonya son yıllarda stratejik adımlar atarak savunma harcamalarını arttırdı. Teknolojik açıdan güçlü olan Japonya yine siber ve hipersonik alanda ciddi silahlar geliştirebilir.

7. Diğer Ülkeler

Güney Kore: ABD ile olan ittifakı sayesinde bölgesel güç haline gelebilir.

TÜRKİYE: Büyüyen savunma sanayisi ile küresel alanda ciddi güç oluyor. Başta İH/SİHA ve insansız savaş uçaklarının üretimi başlaması bölgesel güç olarak ön planda olmasına neden oldu. Türkiye, Bayraktar TB2, AKINCI gibi İHA​'ları birçok ülkeye sattı. KIZILELMA, KAAN ve ANKA gibi savaş uçakları, TCG Anadolu, balistik füze TAYFUN gibi yerli üretimler gelişimini sürdürüyor. Türkiye siber alanda da yeni projelerini duyurabilir.

Brezilya: Ekonomik büyüme ve bölgesel liderlik potansiyeli ile Latin Amerika'nın en güçlü ordusu olabilir.