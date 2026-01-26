Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

Güçlü bir orduya sahip olmak, dünya siyasetinden ekonomisine kadar pek çok alanda söz sahibi olmayı da yanında getiriyor. Bu nedenle ülkeler ordularını güçlendirmek için her yıl milyarlarca dolar harcıyor. Ancak mesele sadece ekonomik değil. Ordularda görev yapacak üstün nitelikli askerler de bir ülkenin sırtını yasladığı en güçlü kaynaklardan. Bu kapsamda Türk ordusu her yıl olduğu gibi 2026’da da dünyanın en güçlü orduları listesini salladı. 145 ülkenin olduğu listede ilk 10 içine giren Türkiye, Almanya, İran ve İsrail gibi ülkeleri geride bıraktı…