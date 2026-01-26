Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

Kategoriler
Dünyanın en güçlü orduları listesi her yıl yenileniyor. 2026 yılının gelmesiyle de gözler yine Global Fire Power sitesinin hazırlayacağı listeye çevrilmişti. Ocak ayı sona ererken beklenen veriler açıklandı. Dünya çapındaki orduların askeri personel sayısından envanterine kadar pek çok farklı parametrenin değerlendiği listede Türk ordusu yine gücüyle adından söz ettirdi. İşte dünyaya yön veren en güçlü ordular…
Güçlü bir orduya sahip olmak, dünya siyasetinden ekonomisine kadar pek çok alanda söz sahibi olmayı da yanında getiriyor. Bu nedenle ülkeler ordularını güçlendirmek için her yıl milyarlarca dolar harcıyor. Ancak mesele sadece ekonomik değil. Ordularda görev yapacak üstün nitelikli askerler de bir ülkenin sırtını yasladığı en güçlü kaynaklardan. Bu kapsamda Türk ordusu her yıl olduğu gibi 2026’da da dünyanın en güçlü orduları listesini salladı. 145 ülkenin olduğu listede ilk 10 içine giren Türkiye, Almanya, İran ve İsrail gibi ülkeleri geride bıraktı…
50 NUMARA PERU
PwrIndx: 0.8827
49 NUMARA ŞİLİ
PwrIndx: 0.8704
48 NUMARA FİNLANDİYA
PwrIndx: 0.8673
47 NUMARA ETİYOPYA
PwrIndx: 0.8525
46 NUMARA İSVİÇRE
PwrIndx: 0.8396
45 NUMARA DANİMARKA
PwrIndx: 0.8198
44 NUMARA IRAK
PwrIndx: 0.8115
43 NUMARA KOLOMBİYA
PwrIndx: 0.7551
42 NUMARA MALEZYA
PwrIndx: 0.7379
41 NUMARA FİLİPİNLER
PwrIndx: 0.6993
40 NUMARA GÜNEY AFRİKA
PwrIndx: 0.6843
39 NUMARA NORVEÇ
PwrIndx: 0.6679
38 NUMARA PORTEKİZ
PwrIndx: 0.6659
37 NUMARA BANGLADEŞ
PwrIndx: 0.6517
36 NUMARA MEKSİKA
PwrIndx: 0.6401
35 NUMARA MYANMAR
PwrIndx: 0.6265
34 NUMARA HOLLANDA
PwrIndx: 0.6142
33 NUMARA NİJERYA
PwrIndx: 0.6097
32 NUMARA ARJANTİN
PwrIndx: 0.5983
31 NUMARA KUZEY KORE
PwrIndx: 0.5933
30 NUMARA YUNANİSTAN
PwrIndx: 0.5484
29 NUMARA SİNGAPUR
PwrIndx: 0.5272
28 NUMARA KANADA
PwrIndx: 0.5269
27 NUMARA CEZAYİR
PwrIndx: 0.4849
26 NUMARA İSVEÇ
PwrIndx: 0.4834
25 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN
PwrIndx: 0.4473
24 NUMARA TAYLAND
PwrIndx: 0.4458
23 NUMARA VİETNAM
PwrIndx: 0.4066
22 NUMARA TAYVAN
PwrIndx: 0.3927
21 NUMARA POLONYA
PwrIndx: 0.3891
20 NUMARA UKRAYNA
PwrIndx: 0.3691
19 NUMARA MISIR
PwrIndx: 0.3651
18 NUMARA İSPANYA
PwrIndx: 0.3247
17 NUMARA AVUSTRALYA
PwrIndx: 0.3208
16 NUMARA İRAN
PwrIndx: 0.3199
15 NUMARA İSRAİL
PwrIndx: 0.2707
14 NUMARA PAKİSTAN
PwrIndx: 0.2626
13 NUMARA ENDONEZYA
PwrIndx: 0.2582
12 NUMARA ALMANYA
PwrIndx: 0.2643
11 NUMARA BREZİLYA
PwrIndx: 0.2374
10 NUMARA İTALYA
PwrIndx: 0.2211
9 NUMARA TÜRKİYE
PwrIndx: 0.1975
8 NUMARA BİRLEŞİK KRALLIK
PwrIndx: 0.1881
7 NUMARA JAPONYA
PwrIndx: 0.1876
6 NUMARA FRANSA
PwrIndx: 0.1798
5 NUMARA GÜNEY KORE
PwrIndx: 0.1642
4 NUMARA HİNDİSTAN
PwrIndx: 0.1346
3 NUMARA ÇİN
PwrIndx: 0.0919
2 NUMARA RUSYA
PwrIndx: 0.0791
1 NUMARA ABD
PwrIndx: 0.0741