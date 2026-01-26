Menü Kapat
Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

Ocak 26, 2026 10:37
Dünyanın en güçlü orduları

Dünyanın en güçlü orduları listesi her yıl yenileniyor. 2026 yılının gelmesiyle de gözler yine Global Fire Power sitesinin hazırlayacağı listeye çevrilmişti. Ocak ayı sona ererken beklenen veriler açıklandı. Dünya çapındaki orduların askeri personel sayısından envanterine kadar pek çok farklı parametrenin değerlendiği listede Türk ordusu yine gücüyle adından söz ettirdi. İşte dünyaya yön veren en güçlü ordular…

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

Güçlü bir orduya sahip olmak, dünya siyasetinden ekonomisine kadar pek çok alanda söz sahibi olmayı da yanında getiriyor. Bu nedenle ülkeler ordularını güçlendirmek için her yıl milyarlarca dolar harcıyor. Ancak mesele sadece ekonomik değil. Ordularda görev yapacak üstün nitelikli askerler de bir ülkenin sırtını yasladığı en güçlü kaynaklardan. Bu kapsamda Türk ordusu her yıl olduğu gibi 2026’da da dünyanın en güçlü orduları listesini salladı. 145 ülkenin olduğu listede ilk 10 içine giren Türkiye, Almanya, İran ve İsrail gibi ülkeleri geride bıraktı…

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARINDA SIRALAMASI

50 NUMARA PERU

PwrIndx: 0.8827

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

49 NUMARA ŞİLİ

PwrIndx: 0.8704

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

48 NUMARA FİNLANDİYA

PwrIndx: 0.8673

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

47 NUMARA ETİYOPYA

PwrIndx: 0.8525

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

46 NUMARA İSVİÇRE

PwrIndx: 0.8396

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

45 NUMARA DANİMARKA

PwrIndx: 0.8198

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

44 NUMARA IRAK

PwrIndx: 0.8115

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

43 NUMARA KOLOMBİYA

PwrIndx: 0.7551

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

42 NUMARA MALEZYA

PwrIndx: 0.7379

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

41 NUMARA FİLİPİNLER

PwrIndx: 0.6993

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

40 NUMARA GÜNEY AFRİKA

PwrIndx: 0.6843

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

39 NUMARA NORVEÇ

PwrIndx: 0.6679

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

38 NUMARA PORTEKİZ

PwrIndx: 0.6659

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

37 NUMARA BANGLADEŞ

PwrIndx: 0.6517

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

36 NUMARA MEKSİKA

PwrIndx: 0.6401

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

35 NUMARA MYANMAR

PwrIndx: 0.6265

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

34 NUMARA HOLLANDA

PwrIndx: 0.6142

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

33 NUMARA NİJERYA

PwrIndx: 0.6097

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

32 NUMARA ARJANTİN

PwrIndx: 0.5983

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

31 NUMARA KUZEY KORE

PwrIndx: 0.5933

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

30 NUMARA YUNANİSTAN

PwrIndx: 0.5484

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

29 NUMARA SİNGAPUR

PwrIndx: 0.5272

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

28 NUMARA KANADA

PwrIndx: 0.5269

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

27 NUMARA CEZAYİR

PwrIndx: 0.4849

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

26 NUMARA İSVEÇ

PwrIndx: 0.4834

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

25 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN

PwrIndx: 0.4473

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

24 NUMARA TAYLAND

PwrIndx: 0.4458

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

23 NUMARA VİETNAM

PwrIndx: 0.4066

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

22 NUMARA TAYVAN

PwrIndx: 0.3927

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

21 NUMARA POLONYA

PwrIndx: 0.3891

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

20 NUMARA UKRAYNA

PwrIndx: 0.3691

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

19 NUMARA MISIR

PwrIndx: 0.3651

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

18 NUMARA İSPANYA

PwrIndx: 0.3247

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

17 NUMARA AVUSTRALYA

PwrIndx: 0.3208

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

16 NUMARA İRAN

PwrIndx: 0.3199

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

15 NUMARA İSRAİL

PwrIndx: 0.2707

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

14 NUMARA PAKİSTAN

PwrIndx: 0.2626

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

13 NUMARA ENDONEZYA

PwrIndx: 0.2582

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

12 NUMARA ALMANYA

PwrIndx: 0.2643

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

11 NUMARA BREZİLYA

PwrIndx: 0.2374

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

10 NUMARA İTALYA

PwrIndx: 0.2211

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

9 NUMARA TÜRKİYE

PwrIndx: 0.1975

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

8 NUMARA BİRLEŞİK KRALLIK

PwrIndx: 0.1881

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

7 NUMARA JAPONYA

PwrIndx: 0.1876

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

6 NUMARA FRANSA

PwrIndx: 0.1798

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

5 NUMARA GÜNEY KORE

PwrIndx: 0.1642

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

4 NUMARA HİNDİSTAN

PwrIndx: 0.1346

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

3 NUMARA ÇİN

PwrIndx: 0.0919

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

2 NUMARA RUSYA

PwrIndx: 0.0791

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti! Türk ordusu 2026’da da Almanya, İran ve İsrail’i geride bıraktı…

1 NUMARA ABD

PwrIndx: 0.0741

