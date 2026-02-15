Dünyanın en güçlü pasaportları 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

Kategoriler
Henley & Partners tarafından hazırlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanan 2026 "Küresel Pasaport Sıralaması" resmen yayınlandı. Asya ülkelerinin zirvedeki hakimiyeti sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerçekleştirdiği tarihi sıçrama ve Avrupa'nın devlerinin tek bir sırada kümelenmesi dikkat çekti. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2026 dünyanın en güçlü pasaportları…
Dünyanın en prestijli pasaport endeksi olarak kabul edilen Henley Pasaport Endeksi, 199 pasaportu ve 227 seyahat destinasyonunu kapsayan 2026 raporuyla küresel hareketliliğin yeni haritasını çizdi. 20 yıllık geçmiş verilerle hazırlanan rapor, ülkelerin diplomatik güçlerini ve vatandaşlarına sundukları seyahat özgürlüğünü en şeffaf haliyle ortaya koyuyor. 2026 Şubat verilerine göre, dünyanın en güçlü pasaportu unvanını 192 vizesiz destinasyon skoruyla Singapur korudu. Singapur'u hemen ardından 187 puanla Asya'nın diğer teknoloji devleri Japonya ve Güney Kore takip etti. Ancak listenin asıl sürprizi, petrol zengini körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldi. Yıllardır süren diplomatik ataklarının meyvesini toplayan BAE, İsveç ile birlikte 3. sıraya yerleşerek Avrupa'nın birçok köklü ülkesini geride bırakmayı başardı. Türkiye de son yıllarda yaptığı vizesiz seyahat atağı ile listede yükselenler arasında yer almayı başardı. İşte detaylar…
2026 listesinde Avrupa Birliği ülkeleri, vize serbestisi konusunda adeta bir blok oluşturmuş durumda. 185 vizesiz seyahat puanına sahip olan 4. sıra, Avrupa'nın en güçlü ekonomilerine ev sahipliği yapıyor. Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsviçre'nin tamamı bu basamakta yer alıyor. Bu durum, Avrupa pasaportlarının standart bir güç seviyesine ulaştığını ve Schengen bölgesinin diplomatik ağırlığını koruduğunu gösteriyor. İngiltere (Birleşik Krallık) ise 182 puanla 7. sırada kendine yer bulurken, Amerika Birleşik Devletleri 179 puanla 9. sırada kalarak ilk 5'in dışında kaldı.
HENLEY PASAPORT ENDEKSİ 2026 (İLK 50 SIRA)
İşte 2026 Şubat ayı itibarıyla dünyanın en güçlü pasaportları ve vizesiz erişim skorları:
1. Singapur (192)
2. Japonya, Güney Kore (187)
3. İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri (186)
4. Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsviçre (185)
5. Avusturya, Yunanistan, Malta, Portekiz (184)
6. Macaristan, Malezya, Yeni Zelanda, Polonya, Slovakya, Slovenya (183)
7. Avustralya, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Letonya, Birleşik Krallık (182)
8. Kanada, Lihtenştayn (181)
9. İzlanda, Litvanya (180)
10. Amerika Birleşik Devletleri (179)
11. Bulgaristan (177)
12. Şili, Romanya (174)
13. Kıbrıs, Hong Kong (SAR Çin) (173)
14. Andorra (170)
15. Arjantin (168)
16. Brezilya, San Marino (167)
17. İsrail (166)
18. Barbados (164)
19. Brunei (163)
20. Bahamalar (159)
21. Meksika, St. Vincent ve Grenadinler (157)
22. St. Kitts ve Nevis (155)
23. Antigua ve Barbuda, Seyşeller (155)
24. Vatikan (151)
25. Kosta Rika, Uruguay (148)
26. Mauritius (147)
27. Panama, St. Lucia (146)
28. Dominika, Trinidad ve Tobago (145)
29. Ukrayna (143)
30. Makao (SAR Çin), Peru (142)
31. Sırbistan (136)
32. Tayvan (Çin Taipeisi) (135)
33. Guatemala, Solomon Adaları (132)
34. Kolombiya, El Salvador (131)
35. Samoa (130)
36. Honduras (129)
37. Marshall Adaları, Tonga (128)
38. Karadağ, Kuzey Makedonya (127)
39. Nikaragua, Tuvalu (126)
40. Kiribati (123)
41. Bosna Hersek, Gürcistan, Mikronezya (121)
42. Arnavutluk, Palau Adaları (120)
43. Moldova (119)
44. Venezuela (116)
45. Rusya Federasyonu, TÜRKİYE (113)
46. Katar (112)
47. Belize, Güney Afrika (100)
48. Kuveyt (96)
49. Ekvador, Maldivler (93)
50. Doğu Timor (Timor-Leste) (92)
Merakla beklenen Türkiye verileri ise, bölgesel güç dengeleri açısından ilginç bir tablo ortaya koydu. Henley Pasaport Endeksi 2026 Şubat verilerine göre Türkiye, 113 vizesiz seyahat puanı ile dünya sıralamasında 45. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının 113 ülkeye vizesiz veya kapıda vize ile giriş yapabilmesi, Türkiye'yi orta segmentin güçlü oyuncularından biri yapıyor.
Listede dikkat çeken bir diğer detay, Çin'in konumu oldu. Küresel bir süper güç olmasına rağmen Çin, 82 puanla listenin 56. sırasında yer alarak, seyahat özgürlüğü açısından henüz ekonomik gücünü pasaportuna tam olarak yansıtabilmiş değil. Öte yandan, Pasifik ülkesi Yeni Zelanda 183 puanla 6. sırada yer alarak , Avustralya (182 puan, 7. sıra) ile birlikte Okyanusya'nın en güçlü temsilcileri oldu.