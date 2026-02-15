Dünyanın en güçlü pasaportları 2026 listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

Dünyanın en prestijli pasaport endeksi olarak kabul edilen Henley Pasaport Endeksi, 199 pasaportu ve 227 seyahat destinasyonunu kapsayan 2026 raporuyla küresel hareketliliğin yeni haritasını çizdi. 20 yıllık geçmiş verilerle hazırlanan rapor, ülkelerin diplomatik güçlerini ve vatandaşlarına sundukları seyahat özgürlüğünü en şeffaf haliyle ortaya koyuyor. 2026 Şubat verilerine göre, dünyanın en güçlü pasaportu unvanını 192 vizesiz destinasyon skoruyla Singapur korudu. Singapur'u hemen ardından 187 puanla Asya'nın diğer teknoloji devleri Japonya ve Güney Kore takip etti. Ancak listenin asıl sürprizi, petrol zengini körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldi. Yıllardır süren diplomatik ataklarının meyvesini toplayan BAE, İsveç ile birlikte 3. sıraya yerleşerek Avrupa'nın birçok köklü ülkesini geride bırakmayı başardı. Türkiye de son yıllarda yaptığı vizesiz seyahat atağı ile listede yükselenler arasında yer almayı başardı. İşte detaylar…