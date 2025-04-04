Dünyanın en güvenli kasası olarak görülüyor: Yıllık kirası dudak uçuklattı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan ve yüksek güvenlikli kasa üreten şirket IBV Vaults, kurşun geçirmez camlar, güçlendirilmiş çelik kapılar ve biyometrik taramalar ile kale olarak görülüyor. Öte yandan şirket, ultra zenginlerin en güvenli limanı olarak anılıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın göbeğindeki bir bina, dünyanın en seçkin kasa dairesine ev sahipliği yapıyor. Kurşun geçirmez camlarla korunan kasalar, en ileri teknolojiyle korunuyor.

Telegrafi'nin haberine göre, dünyanın en korunaklı kasa dairesi IBV International Vaults Londra, İngiltere'nin başkenti Londra'nın prestijli Park Lane bölgesindeki ikonik Dorchester Oteli'nin yanında yer alıyor.

Ultra zenginler için tasarlanmış özel kasa sistemi 2017'de Güney Afrikalı milyarder Ashok Sewnarain tarafından kuruldu. Tesis, eski bir Barclays banka şubesinin tam teşekküllü bir güvenlik merkezine dönüştürülmesiyle hayata geçirildi.

2. derece koruma altındaki tarihi binada yer alan kasalar, çelikle güçlendirilmiş duvarlar, kurşun geçirmez camlar, biyometrik parmak izi ve göz tarama teknolojisiyle donatıldı.

YILLIK ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Tesiste toplam 561 adet kasa bulunuyor. Bu kasalar, yıllık bin sterlinden (49 bin TL) 2,5 milyon sterline (yaklaşık 124 milyon TL) kadar değişen ücretlerle kiralanabiliyor.

Kasalarda lüks saatler, mücevherler, külçe altınlar, vasiyetler, kripto cüzdanlar, nadir üretilmiş altın sikkeler, Fabergé yumurtaları ve hatta Pokémon kartları bile saklanıyor.

7 GÜN 24 SAAT GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

Kontrol odaları İngiltere, Dubai ve Afrika'da bulunuyor ve sistem 7/24 gözetim altında tutuluyor.

Tesis, yalnızca özel üyelik sistemiyle giriş yapılan seçkin bir kulüp gibi işletiliyor. Güvenlik önlemleri, Nisan 2015'te gerçekleşen Hatton Garden soygunundan alınan dersler doğrultusunda geliştirildi.

MEŞHUR HATTON GARDEN SOYGUNU

2015 yılının Nisan ayında 4 kişilik bir çete, Paskalya tatili boyunca bir kasa dairesini matkapla delerek 14 milyon sterlin çalmıştı. IBV Vaults, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için güvenlik sistemlerini en üst düzeye çıkardı.