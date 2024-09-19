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Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sırası belli oldu

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
19 Eylül 2024 10:36 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:18
Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri açıklandı: Türkiye&#039;nin sırası belli oldu

International SOS tarafından 2024 yılı araştırmasında, dünya genelinde ülkelerin jeopolitik riskleri, güvenlik tehditleri ve seyahat güvenliği riskleri masaya yatırıldı. Türkiye'nin risk derecesi sıralamasındaki konumu da belli oldu.

International SOS tarafından yapılan 2024 yılı araştırmasında, dünya genelinde ülkelerin jeopolitik riskleri, küresel güvenlik tehditleri ve çeşitli faktörler dikkate alınarak seyahat güvenliği riskleri değerlendirildi. Bu yıl kapsamında yapılan araştırmada Türkiye​'nin risk derecesi sıralamasındaki konumu da netlik kazandı.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ İSKANDİNAV BÖLGESİNDEN

Dünya genelinde güvenli ülkeler arasında başı çeken ilk 6 ülke dikkati çekiyor. Özellikle İskandinav ülkeleri listenin en üst sıralarında yer alıyor.

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sırası belli oldu - 1. Resim

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ

Araştırma sonucu hazırlanan listede bordo renkle işaretlenen ülkeler, en tehlikeli yerler olarak öne çıkıyor.

SEYAHATİ SEVENLER İÇİN TEHLİKELİ ÜLKELER

Seyahati sevenler için tehlikeli olan ve dikkat edilmesi gereken kırmızı renkle işaretlenmiş ülkeler, seyahat sırasında karşılaşılabilecek güvenlik risklerine sahip yerler olarak bildiriliyor.

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sırası belli oldu - 2. Resim

2024'ÜN EN GÜVENLİ VE TEHLİKELİ ÜLKELERİ

Güvenlik SeviyesiÜlkeRenk
En Güvenliİzlanda-
En GüvenliLüksemburg-
En GüvenliNorveç-
En Güvenliİsviçre-
En GüvenliDanimarka-
En GüvenliSlovenya-
En TehlikeliGüney SudanBordo
En TehlikeliAfganistanBordo
En TehlikeliSuriyeBordo
En TehlikeliLibyaBordo
En TehlikeliSomaliBordo
En TehlikeliOrta Afrika CumhuriyetiBordo
En TehlikeliYemenBordo
En TehlikeliIrakBordo
En TehlikeliUkraynaBordo
Seyahat Edenler için TehlikeliHondurasKırmızı
Seyahat Edenler için TehlikeliHaitiKırmızı
Seyahat Edenler için TehlikeliVenezuelaKırmızı
Seyahat Edenler için TehlikeliMaliKırmızı
Seyahat Edenler için TehlikeliNijeryaKırmızı
Seyahat Edenler için TehlikeliBurkina FasoKırmızı
Seyahat Edenler için TehlikeliSudanKırmızı
Seyahat Edenler için TehlikeliKongo Demokratik CumhuriyetiKırmızı
Seyahat Edenler için TehlikeliEtiyopyaKırmızı
Seyahat Edenler için TehlikeliPakistanKırmızı
Seyahat Edenler için TehlikeliMyanmarKırmızı
Seyahat Edenler için TehlikeliPapua Yeni GineKırmızı

Bu tablo, seyahat edenler için hangi ülkelerin en güvenli ve en tehlikeli olduğunu içeriyor.

TABLODAKİ RENKLER NE ANLAM İÇERİYOR

Bordo Renk: En tehlikeli ülkeler
Kırmızı Renk: Seyahat edenler için tehlikeli ülkeler
Turuncu Renk: Orta güvenlik seviyesine sahip ülkeler

Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sırası belli oldu - 3. Resim

LİSTEDE TÜRKİYE HANGİ SIRADA?

Yapılan bu araştırmada Türkiye, turuncu renkle işaretlenmiş durumda. Bu da orta güvenlik seviyesindeki ülkeler arasında yer aldığını ifade ediyor ve risksiz ülkelerden biri olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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