Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sırası belli oldu

19 Eylül 2024 10:36 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:18

International SOS tarafından 2024 yılı araştırmasında, dünya genelinde ülkelerin jeopolitik riskleri, güvenlik tehditleri ve seyahat güvenliği riskleri masaya yatırıldı. Türkiye'nin risk derecesi sıralamasındaki konumu da belli oldu.

Türkiye'ye en çok yatırım hangi ülkeden geldi? Doğrudan yatırım tutarları belli oldu

Türkiye'ye en çok yatırım hangi ülkeden geldi? Doğrudan yatırım tutarları belli oldu

International SOS tarafından yapılan 2024 yılı araştırmasında, dünya genelinde ülkelerin jeopolitik riskleri, küresel güvenlik tehditleri ve çeşitli faktörler dikkate alınarak seyahat güvenliği riskleri değerlendirildi. Bu yıl kapsamında yapılan araştırmada Türkiye​'nin risk derecesi sıralamasındaki konumu da netlik kazandı.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ İSKANDİNAV BÖLGESİNDEN

Dünya genelinde güvenli ülkeler arasında başı çeken ilk 6 ülke dikkati çekiyor. Özellikle İskandinav ülkeleri listenin en üst sıralarında yer alıyor.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ

Araştırma sonucu hazırlanan listede bordo renkle işaretlenen ülkeler, en tehlikeli yerler olarak öne çıkıyor.

SEYAHATİ SEVENLER İÇİN TEHLİKELİ ÜLKELER

Seyahati sevenler için tehlikeli olan ve dikkat edilmesi gereken kırmızı renkle işaretlenmiş ülkeler, seyahat sırasında karşılaşılabilecek güvenlik risklerine sahip yerler olarak bildiriliyor.

2024'ÜN EN GÜVENLİ VE TEHLİKELİ ÜLKELERİ

Güvenlik Seviyesi Ülke Renk En Güvenli İzlanda - En Güvenli Lüksemburg​ - En Güvenli Norveç​ - En Güvenli İsviçre - En Güvenli Danimarka - En Güvenli Slovenya - En Tehlikeli Güney Sudan Bordo En Tehlikeli Afganistan Bordo En Tehlikeli Suriye Bordo En Tehlikeli Libya Bordo En Tehlikeli Somali Bordo En Tehlikeli Orta Afrika Cumhuriyeti Bordo En Tehlikeli Yemen Bordo En Tehlikeli Irak Bordo En Tehlikeli Ukrayna Bordo Seyahat Edenler için Tehlikeli Honduras Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Haiti Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Venezuela Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Mali Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Nijerya Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Burkina Faso Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Sudan Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Etiyopya Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Pakistan Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Myanmar Kırmızı Seyahat Edenler için Tehlikeli Papua Yeni Gine Kırmızı

Bu tablo, seyahat edenler için hangi ülkelerin en güvenli ve en tehlikeli olduğunu içeriyor.

TABLODAKİ RENKLER NE ANLAM İÇERİYOR

Bordo Renk: En tehlikeli ülkeler

Kırmızı Renk: Seyahat edenler için tehlikeli ülkeler

Turuncu Renk: Orta güvenlik seviyesine sahip ülkeler

LİSTEDE TÜRKİYE HANGİ SIRADA?

Yapılan bu araştırmada Türkiye, turuncu renkle işaretlenmiş durumda. Bu da orta güvenlik seviyesindeki ülkeler arasında yer aldığını ifade ediyor ve risksiz ülkelerden biri olarak değerlendiriliyor.