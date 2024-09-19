Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sırası belli oldu
International SOS tarafından 2024 yılı araştırmasında, dünya genelinde ülkelerin jeopolitik riskleri, güvenlik tehditleri ve seyahat güvenliği riskleri masaya yatırıldı. Türkiye'nin risk derecesi sıralamasındaki konumu da belli oldu.
International SOS tarafından yapılan 2024 yılı araştırmasında, dünya genelinde ülkelerin jeopolitik riskleri, küresel güvenlik tehditleri ve çeşitli faktörler dikkate alınarak seyahat güvenliği riskleri değerlendirildi. Bu yıl kapsamında yapılan araştırmada Türkiye'nin risk derecesi sıralamasındaki konumu da netlik kazandı.
DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ İSKANDİNAV BÖLGESİNDEN
Dünya genelinde güvenli ülkeler arasında başı çeken ilk 6 ülke dikkati çekiyor. Özellikle İskandinav ülkeleri listenin en üst sıralarında yer alıyor.
DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ
Araştırma sonucu hazırlanan listede bordo renkle işaretlenen ülkeler, en tehlikeli yerler olarak öne çıkıyor.
SEYAHATİ SEVENLER İÇİN TEHLİKELİ ÜLKELER
Seyahati sevenler için tehlikeli olan ve dikkat edilmesi gereken kırmızı renkle işaretlenmiş ülkeler, seyahat sırasında karşılaşılabilecek güvenlik risklerine sahip yerler olarak bildiriliyor.
2024'ÜN EN GÜVENLİ VE TEHLİKELİ ÜLKELERİ
|Güvenlik Seviyesi
|Ülke
|Renk
|En Güvenli
|İzlanda
|-
|En Güvenli
|Lüksemburg
|-
|En Güvenli
|Norveç
|-
|En Güvenli
|İsviçre
|-
|En Güvenli
|Danimarka
|-
|En Güvenli
|Slovenya
|-
|En Tehlikeli
|Güney Sudan
|Bordo
|En Tehlikeli
|Afganistan
|Bordo
|En Tehlikeli
|Suriye
|Bordo
|En Tehlikeli
|Libya
|Bordo
|En Tehlikeli
|Somali
|Bordo
|En Tehlikeli
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Bordo
|En Tehlikeli
|Yemen
|Bordo
|En Tehlikeli
|Irak
|Bordo
|En Tehlikeli
|Ukrayna
|Bordo
|Seyahat Edenler için Tehlikeli
|Honduras
|Kırmızı
|Seyahat Edenler için Tehlikeli
|Haiti
|Kırmızı
|Seyahat Edenler için Tehlikeli
|Venezuela
|Kırmızı
|Seyahat Edenler için Tehlikeli
|Mali
|Kırmızı
|Seyahat Edenler için Tehlikeli
|Nijerya
|Kırmızı
|Seyahat Edenler için Tehlikeli
|Burkina Faso
|Kırmızı
|Seyahat Edenler için Tehlikeli
|Sudan
|Kırmızı
|Seyahat Edenler için Tehlikeli
|Kongo Demokratik Cumhuriyeti
|Kırmızı
|Seyahat Edenler için Tehlikeli
|Etiyopya
|Kırmızı
|Seyahat Edenler için Tehlikeli
|Pakistan
|Kırmızı
|Seyahat Edenler için Tehlikeli
|Myanmar
|Kırmızı
|Seyahat Edenler için Tehlikeli
|Papua Yeni Gine
|Kırmızı
Bu tablo, seyahat edenler için hangi ülkelerin en güvenli ve en tehlikeli olduğunu içeriyor.
TABLODAKİ RENKLER NE ANLAM İÇERİYOR
Bordo Renk: En tehlikeli ülkeler
Kırmızı Renk: Seyahat edenler için tehlikeli ülkeler
Turuncu Renk: Orta güvenlik seviyesine sahip ülkeler
LİSTEDE TÜRKİYE HANGİ SIRADA?
Yapılan bu araştırmada Türkiye, turuncu renkle işaretlenmiş durumda. Bu da orta güvenlik seviyesindeki ülkeler arasında yer aldığını ifade ediyor ve risksiz ülkelerden biri olarak değerlendiriliyor.