Dünyanın en komik 30 ülkesi açıklandı: Zirvedeki ülke herkesi şaşırttı

Dünyanın dört bir yanından 30 ülkeden 6 bin kişinin katıldığı kapsamlı bir anket, "en komik ülke"yi belirledi. Psikolojik testlerle desteklenen araştırmada, Çekya zirvede yer alırken Portekiz ve İrlanda da ilk üçte kendine yer buldu.

30 ülkeden 6 bin kişiyle yapılan bir ankete göre, dünyanın en komik ülkesi Çekya olarak belirlendi. Hemen ardından Portekiz ve İrlanda gelirken, İngiltere listede 18. sırada yer aldı.

Daily Mail'in aktardığına göre, çalışmayı gerçekleştiren Remitly'den Ryan Riley, "Konumdan bağımsız olarak kahkaha evrensel bir dildir. Uluslararası yaşayan ya da çalışan herkes için, bu farklılıkları anlamak, bir yere ait hissetmenin kestirme yolu olabilir" ifadelerini kullandı.

EN KOMİK ÜLKE ÇEKYA SEÇİLDİ

Araştırma kapsamında, katılımcılardan "Mizah Tarzları Anketi" (Humour Styles Questionnaire) adı verilen, kişilerin gerçek dünyada ne kadar komik olduğunu ve mizahı hangi yollarla kullandığını analiz etmeyi amaçlayan psikolojik bir test tamamlamaları istendi.

Katılımcıların katılıp katılmayacakları cümleler arasında şu ifadeler vardı:

– "Bazen öyle komik bir şey düşünürüm ki, durum ne kadar uygun olmasa da bunu söylemeden duramam."

– "Birisi hata yaparsa dalga geçerim."

– "İnsanları güldürmek için fazla çaba harcamam gerekmez, doğuştan komiğimdir."

Bilim insanları, her ulus için bir 'mizah puanı' sağlamak üzere her ülkedeki insanların ortalama puanını hesapladı. Çalışma boyunca herhangi bir ülkenin ulaşabileceği en yüksek puan ise 112 olarak belirtildi.

Çekya, bu testte zirveye yerleşirken Çeklerin mizah tarzı "ince, zeki ve sizi hazırlıksız yakalayabilir" şeklinde tanımlandı. İkinci sırada yer alan Portekiz, sıcaklık ve kıvrak zekayı harmanlayan ulusal bir mizah anlayışına sahiptir. Araştırmacılar Portekizlilerin 'büyüleyici, alaycı ya da yeri geldiğinde gerginliği yatıştırmada eşit derecede becerikli' olduğunu ortaya koydu.

İrlanda, katılımcı ve kendini geliştirici mizahta aldığı yüksek puanlarla üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada Belçika ve Yunanistan yer alırken peşinden Avustralya, Polonya, Danimarka ve Macaristan gibi ülkeler geldi.

ERKEKLER VE KADINLARIN MİZAH ANLAYIŞI FARKLI

Önceki araştırmalara göre, erkekler ve kadınlar farklı mizah türlerinden hoşlanıyor. Erkekler, görsel şakalara ve slapstick (abartılı fiziksel hareketlere dayalı) komedilere daha fazla gülüyor. Kadınlar ise, siyaset ve ev içi ilişkiler gibi konularla ilgili şakalara erkeklerden daha fazla değer veriyor.

İşte dünyanın en komik 30 ülkesi ve ortalama "mizah" puanları (112 üzerinden):

Çekya – 72.3

Portekiz – 71.4

İrlanda – 71.2

Belçika – 71.1

Şili – 71.1

Yunanistan – 71.1

Avustralya – 71

Polonya – 70.8

Danimarka – 70.6

Macaristan – 70.5

İsviçre – 70.3

Hollanda – 70.1

Fransa – 70.1

Meksika – 70

Avusturya – 69.8

Estonya – 69.5

Kanada – 69.5

Birleşik Krallık (İngiltere) – 69.5

Güney Afrika – 69.3

Norveç – 69.1

Finlandiya – 69

İsveç – 68.8

İspanya – 68.6

Brezilya – 68.6

Yeni Zelanda – 68.4

Japonya – 68.2

Almanya – 68.2

İtalya – 67.9

Amerika Birleşik Devletleri – 67.8

Filipinler – 67