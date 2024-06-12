Dünyanın en küçük hacı adayından acı haber! Hacı adayları dikkat: Mekke'deki sıcaklık yükseliyor
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 12:42 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:48
Hac farizası için Mekke'de bulunan hacı adayları, kutsal mekanları da ziyaret ediyor. Ancak bu kez kutsal topraklardan yürekleri dağlayan bir haber geldi.. Mukaddes topraklarda hac vazifesini yerine getiren ailesiyle birlikte bulunan Mısırlı Yahya Muhammed Ramazan, yüksek sıcaklık nedeniyle vefat etti.
Mukaddes topraklarda hac vazifesini yerine getiren ailesiyle birlikte bulunan Mısırlı Yahya Muhammed Ramazan, yüksek sıcaklık nedeniyle vefat etti.
Mescid-i Haram'da vefat eden Mısırlı Ramazan, hayatını kaybeden Kabe'nin en küçük misafiri sayıldı.
Ramazan, son birkaç gün içinde Mısırlı en küçük misafir olarak Kabe'nin yanında ihram kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafının paylaşılmasının ardından, sosyal medyada meşhur olmuştu.
SICAKLARA DAYANAMADI
Kabe'nin yanında ihram kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede yayılmasından kısa süre sonra Ramazan'ın vefat haberi geldi.
Ailesi, hac ibadeti esnasında yüksek sıcaklığa dayanamayan çocuğun Mescid-i Haram'da hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı