Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin listedeki sıralaması şaşırttı

20 Eylül 2024 12:17 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 12:18

Seyahat etmek veya yaşamak için tercih edilen ülkelerin özelliklerine bakıldığında en başta ekonomik durum olsa da kültür ve misafirperverliğe de dikkat ediliyor. Bir ülkeye taşınmak istediğinizde ya da tatile gittiğinizde yabancılara bakış açısı en önemsenen konuların başında geliyor. Pasaport Endeksi 2024 yılında misafirlerini en iyi şekilde ağırlayan ülkeleri sıraladı. Türkiye'nin de listede yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en misafirperver ülkeleri...

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Bazı vatandaşlar farklı kültürleri keşfetmek, meslek, yeni yaşam düzeni kurmak veya eğitim gibi nedenlerle başka ülkenin hayalini kurabiliyor. Yurt dışına taşınmadan önce sağlık sistemi, eğitim ve iş imkanları göz önünde bulundurulması gereken faktörlerin başında geliyor. Yurt dışına yerleşmenin getirdiği endişeler baz alındığında her yıl, küresel araştırma şirketleri gurbetçilerin ve yeni seyahat edenlerin nabzını tuttu. Araştırma kapsamında dünyanın en misafirperver ülkeleri belli oldu.

EN MİSAFİRPERVER ÜLKELER HANGİLERİ?

Pasaport​ Endeks verilerine göre listeler ülkeler kaç pasaportu vizesiz, varışta vize​ veya eTA ile kabul ettiklerine göre sıralandı. Türkiye'nin de listede olduğu en misafirperver ülkeleri sıralaması merak edildi. İşte 2024’te dünyada en misafirperver ülkeler sıralaması…

MİSAFİRPERVER ÜLKELER SIRALAMASI

1 - SAMOA, TUVALU, MİKRONEZYA, TİMOR-LESTE, MALDİVLER, MALAWİ, KENYA, CAPE VERDE, GABON, VİETNAM, EKVATOR GİNESİ, COTE D'IVOİRE (FİLDİŞİ SAHİLİ), GİNE, KOMOROS, DJİBOUTİ, GİNE-BİSSAU, BURUNDİ, NİJERYA, KONGO (DEM. REP.), GÜNEY SUDAN - 198

2 - SEYŞELLER, SURİNAM, BOLİVYA, UGANDA, KAMBOÇYA, MORİTANYA, ETİYOPYA - 197

3 - DOMİNİKA, PALAU, RUANDA, MADAGASKAR - 196

4 - MALEZYA - 195

5 - LESOTO - 194

6 - HAİTİ, SRİ LANKA - 193

7 - MACAO, MOZAMBİK - 192

8 - İRAN - 187

9 - VİNCENT VE GRENADİNLER, NEPAL - 186

10 - MAURİTİUS - 182

11 - BARBADOS - 179

12 - KÜBA - 177

13 - TANZANYA - 172

14 - LAOS - 169

15 - BANGLADEŞ - 167

16 - SİNGAPUR - 164

17 - HİNDİSTAN - 163

18 - NİKARAGUA - 162

19 - GAMBİYA - 160

20 - FİLİPİNLER - 159

21 - FİLİSTİN - 156

22 - EKVADOR - 153

23 - HONG KONG - 147

24 - ZİMBABVE - 144

25 - SAİNT LUCİA - 143

26 - MAURİTİUS ZAMBİYA, ÜRDÜN - 141

27 - ERMENİSTAN, ÖZBEKİSTAN - 140

28 - SENEGAL - 135

29 - SİERRA LEONE - 126

30 - GRENADA - 123

31 - BAHAMALAR, JAMAİKA, MISIR - 122

32 - SAİNT KİTTS VE NEVİS, KİRİBATİ - 120

33 - VANATU - 119

34 - PANAMA, RUSYA, TÜRKİYE - 117

35 - ANTİGUA VE BARBUDA - 113

36 - FİJİ - 112

37 - TAYLAND - 111

38 - GÜNEY KORE, MARŞAL ADALARI, KOSOVA - 110

39 - NAMİBYA - 109

40 - DOMİNİK CUMHURİYETİ - 108