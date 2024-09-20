Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin listedeki sıralaması şaşırttı
Seyahat etmek veya yaşamak için tercih edilen ülkelerin özelliklerine bakıldığında en başta ekonomik durum olsa da kültür ve misafirperverliğe de dikkat ediliyor. Bir ülkeye taşınmak istediğinizde ya da tatile gittiğinizde yabancılara bakış açısı en önemsenen konuların başında geliyor. Pasaport Endeksi 2024 yılında misafirlerini en iyi şekilde ağırlayan ülkeleri sıraladı. Türkiye'nin de listede yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en misafirperver ülkeleri...
Bazı vatandaşlar farklı kültürleri keşfetmek, meslek, yeni yaşam düzeni kurmak veya eğitim gibi nedenlerle başka ülkenin hayalini kurabiliyor. Yurt dışına taşınmadan önce sağlık sistemi, eğitim ve iş imkanları göz önünde bulundurulması gereken faktörlerin başında geliyor. Yurt dışına yerleşmenin getirdiği endişeler baz alındığında her yıl, küresel araştırma şirketleri gurbetçilerin ve yeni seyahat edenlerin nabzını tuttu. Araştırma kapsamında dünyanın en misafirperver ülkeleri belli oldu.
EN MİSAFİRPERVER ÜLKELER HANGİLERİ?
Pasaport Endeks verilerine göre listeler ülkeler kaç pasaportu vizesiz, varışta vize veya eTA ile kabul ettiklerine göre sıralandı. Türkiye'nin de listede olduğu en misafirperver ülkeleri sıralaması merak edildi. İşte 2024’te dünyada en misafirperver ülkeler sıralaması…
MİSAFİRPERVER ÜLKELER SIRALAMASI
1 - SAMOA, TUVALU, MİKRONEZYA, TİMOR-LESTE, MALDİVLER, MALAWİ, KENYA, CAPE VERDE, GABON, VİETNAM, EKVATOR GİNESİ, COTE D'IVOİRE (FİLDİŞİ SAHİLİ), GİNE, KOMOROS, DJİBOUTİ, GİNE-BİSSAU, BURUNDİ, NİJERYA, KONGO (DEM. REP.), GÜNEY SUDAN - 198
2 - SEYŞELLER, SURİNAM, BOLİVYA, UGANDA, KAMBOÇYA, MORİTANYA, ETİYOPYA - 197
3 - DOMİNİKA, PALAU, RUANDA, MADAGASKAR - 196
4 - MALEZYA - 195
5 - LESOTO - 194
6 - HAİTİ, SRİ LANKA - 193
7 - MACAO, MOZAMBİK - 192
8 - İRAN - 187
9 - VİNCENT VE GRENADİNLER, NEPAL - 186
10 - MAURİTİUS - 182
11 - BARBADOS - 179
12 - KÜBA - 177
13 - TANZANYA - 172
14 - LAOS - 169
15 - BANGLADEŞ - 167
16 - SİNGAPUR - 164
17 - HİNDİSTAN - 163
18 - NİKARAGUA - 162
19 - GAMBİYA - 160
20 - FİLİPİNLER - 159
21 - FİLİSTİN - 156
22 - EKVADOR - 153
23 - HONG KONG - 147
24 - ZİMBABVE - 144
25 - SAİNT LUCİA - 143
26 - MAURİTİUS ZAMBİYA, ÜRDÜN - 141
27 - ERMENİSTAN, ÖZBEKİSTAN - 140
28 - SENEGAL - 135
29 - SİERRA LEONE - 126
30 - GRENADA - 123
31 - BAHAMALAR, JAMAİKA, MISIR - 122
32 - SAİNT KİTTS VE NEVİS, KİRİBATİ - 120
33 - VANATU - 119
34 - PANAMA, RUSYA, TÜRKİYE - 117
35 - ANTİGUA VE BARBUDA - 113
36 - FİJİ - 112
37 - TAYLAND - 111
38 - GÜNEY KORE, MARŞAL ADALARI, KOSOVA - 110
39 - NAMİBYA - 109
40 - DOMİNİK CUMHURİYETİ - 108
Türkiye'nin böyle bir listede yer alması çok güzel, gurur verici! Bu ülkenin misafirperverliği her zaman biliniyordu zaten