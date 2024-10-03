Dünyanın en mutlu şehirleri listesi açıklandı! Türkiye'den 3 şehir var

03 Ekim 2024 10:54 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:18

Dünyanın en mutlu şehirlerini listeleyen İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen 'Mutlu Şehirler Endeksi'nin bu yılki raporu yayımlandı. Türkiye'den de 3 şehir yer aldı.

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İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından şehirlerde yaşayanların başlıca sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda hazırlanıyor. Bu kriterlerin bazıları çevre, toplu ulaşım, yerel ekonomi, yerel yönetim ve genel yaşam kalitesi oluyor.

Araştırmada sonucunda hazırlanan listede ilk 250 şehir seçildi. 2024 sıralamasında Kuzey Avrupa şehirleri yine üst sıralarda yer aldı.

Danimarka'nın ikinci büyük şehri Aarhus birinci olurken, İsviçre'nin Zürih şehri ikinci, Almanya'nın başkenti Berlin ise üçüncü sırada listedeki yerini aldı.

İsveç'in Gothenburg kenti dördüncü, Hollanda'nın Amsterdam şehri ise beşinci sırada yer aldı. Bu şehirleri Helsinki, Bristol, Kopenhag, Cenevre, Münih ve Stockholm takip etti.

LİSTEDE TÜRKİYE'DEN 3 ŞEHİR VAR

Türkiye'den de 3 şehir bu listeye girmeyi başardı. İstanbul, dünya sıralamasında 197'nci sırada yer alarak Bronz şehir kategorisine girdi. İstanbul, Buenos Aires, Varşova ve Cape Town gibi şehirleri geride bırakırken, Doha, Kuala Lumpur, Zagreb ve Liverpool gibi şehirlerin gerisinde kaldı.

Türkiye'den listeye giren bir diğer şehir ise 222'nci sıradaki İzmir oldu. İzmir, Braşov ve Malaga'nın gerisinde kalırken, Cidde ve Toronto gibi şehirleri geride bıraktı.

Antalya ise listenin sondan dördüncü sırasında yer aldı ve 246'ncı oldu. Antalya, Brezilya, Arjantin, Çin ve Güney Afrika'dan bazı şehirleri geride bıraktı.