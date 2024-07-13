Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi
Hindistan'da, ülkenin en zengin adamının oğlu Mukesh Ambani'nin düğünü başladı. Adeta gösterişli kıyafet yarışı yapan davetliler arasında dünyaca ünlü isimler de yer alıyor.
Hindistan'ın en zengini iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant ile bir başka Hintli milyarderin varisi Radhika Merchant'in düğünü nihayet başladı.
Anant Ambani ve Radhika Merchant'ın düğününden ilk kareler
Kutlamaları haftalar önce başlayan düğün henüz gerçekleşmeden magazinin bu yılki bir numarası olmayı başarmıştı.
Davetliler arasında Mark Zuckerberg, Ivanka Trump, Bill Gates; David ve Victoria Beckham gibi medyanın en ünlü isimleri arasında çok sayıda milyarder iş insanının da olduğu düğün 12 Temmuz'da başladı ve ilk görüntüler gelmeye başladı.
En çok merak edilenlerden biri olan gelinlik ve gelin Radhika Merchant
Damat Anant Ambani
İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ve eşi
John Cena
Boris - Carrie Johnson ve çocukları
Anant ve babası Mukesh Ambani
Kozmetik devi Huda Beauty Global Direktörü Mona Kattan ve eşi
Bollywood aktorü Shah Rukh Khan ve eşi
GSM devi GSTEL yönetici başkanı Khun Ying Patama Leeswadtrakul, (sağda) ve kocası
FIFA Başkanı Gianni Infantino ve eşi