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Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
13 Temmuz 2024 16:17 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 16:35
Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan&#039;dan ilk kareler geldi

Hindistan'da, ülkenin en zengin adamının oğlu Mukesh Ambani'nin düğünü başladı. Adeta gösterişli kıyafet yarışı yapan davetliler arasında dünyaca ünlü isimler de yer alıyor.

Hindistan'ın en zengini iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant ile bir başka Hintli milyarderin varisi Radhika Merchant'in düğünü nihayet başladı.

Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi - 1. Resim

Anant Ambani ve Radhika Merchant'ın düğününden ilk kareler

Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi - 2. Resim

Kutlamaları haftalar önce başlayan düğün henüz gerçekleşmeden magazinin bu yılki bir numarası olmayı başarmıştı.

Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi - 3. Resim

Davetliler arasında Mark Zuckerberg, Ivanka Trump, Bill Gates; David ve Victoria Beckham gibi medyanın en ünlü isimleri arasında çok sayıda milyarder iş insanının da olduğu düğün 12 Temmuz'da başladı ve ilk görüntüler gelmeye başladı.

Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi - 4. Resim

En çok merak edilenlerden biri olan gelinlik ve gelin Radhika Merchant

Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi - 5. Resim

Damat Anant Ambani

 

Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi - 6. Resim

İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ve eşi

Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi - 7. Resim

John Cena

Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi - 8. Resim

Boris - Carrie Johnson ve çocukları

Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi - 9. Resim

Anant ve babası Mukesh Ambani

Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi - 10. Resim

Kozmetik devi Huda Beauty Global Direktörü Mona Kattan ve eşi

Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi - 11. Resim

Bollywood aktorü Shah Rukh Khan ve eşi

Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi - 12. Resim

GSM devi GSTEL yönetici başkanı Khun Ying Patama Leeswadtrakul, (sağda) ve kocası

Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi - 13. Resim

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve eşi

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Kaynak: tgrthaber.com
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