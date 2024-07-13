Dünyanın en pahalı düğünü başladı! Hindistan'dan ilk kareler geldi

13 Temmuz 2024 16:17 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 16:35

Bill Gates, Zuckerberg konuk Rihanna sahne alıyor bu düğün dünyanın en pahalısı!

Bill Gates, Zuckerberg konuk Rihanna sahne alıyor bu düğün dünyanın en pahalısı!

Hindistan'ın en zengini iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant ile bir başka Hintli milyarderin varisi Radhika Merchant'in düğünü nihayet başladı.

Anant Ambani ve Radhika Merchant'ın düğününden ilk kareler

Kutlamaları haftalar önce başlayan düğün henüz gerçekleşmeden magazinin bu yılki bir numarası olmayı başarmıştı.

Davetliler arasında Mark Zuckerberg, Ivanka Trump, Bill Gates; David ve Victoria Beckham gibi medyanın en ünlü isimleri arasında çok sayıda milyarder iş insanının da olduğu düğün 12 Temmuz'da başladı ve ilk görüntüler gelmeye başladı.

En çok merak edilenlerden biri olan gelinlik ve gelin Radhika Merchant

Damat Anant Ambani

İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ve eşi

John Cena

Boris - Carrie Johnson ve çocukları

Anant ve babası Mukesh Ambani

Kozmetik devi Huda Beauty Global Direktörü Mona Kattan ve eşi

Bollywood aktorü Shah Rukh Khan ve eşi

GSM devi GSTEL yönetici başkanı Khun Ying Patama Leeswadtrakul, (sağda) ve kocası

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve eşi