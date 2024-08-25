Dünyanın en pahalı 'kayıp' tablosu bulundu! Prens Selman 2030 yılı için saklıyor
Dünyaca ünlü İtalyan Ressam Leonardo Da Vinci'nin eseri 'Salvator Mundi' son olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman tarafından satın alındı, ardından kayıplara karıştı. Dünyanın en pahalı tablosu olarak bilinen Hazreti İsa'nın betimlendiği tablo İsviçre'de ortaya çıktı. Tablonun değeri ise dudak uçuklattı.
Leonardo Da Vinci'nin 1500'lü yıllarda ortaya koyduğu 'Salvator Mundi' eseri 2017 yılında 406 milyon euro'ya Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından satın alındı. Dünyanın en pahalı eserleri arasında yer alan, Hazreti İsa'nın betimlendiği tablonun uzun bir süredir nerede olduğu bilinmiyordu. Tablo, İsviçre'de gümrüksüz bir depoda ortaya çıktı.
DÜNYANIN EN PAHALI TABLOSU CENEVRE'DE
2019 yılında Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi'nde sergilenen fakat geri çekilen eserin Suudi Prens'in lüks yatında ya da sarayında olduğu düşünülüyordu. Seneler sonra tablo, İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulundu.
PRENS SELMAN 2030 YILI İÇİN SAKLIYOR
Öte yandan Prens Muhammed bin Selman'ın 'kayıp' portrenin nerede olduğunu bildiği, Suudi Vizyon 2030 olarak bilinen cesur kültürel stratejisinin önemli bir parçası olarak sergilemeyi planladığı belirtildi. Akademisyen Bernard Haykel, Prens Selman, ''Müzenin tamamlanmasını bekliyor ve sonra müzede sergilenecek'' dedi.
Prens Muhammed bin Salman’ın bu Rönesans tablosu dışında da çok sayıda sanat eserini kişisel koleksiyonuna topladığı ve bunun için hatırı sayılır meblağlar ödediği biliniyor.