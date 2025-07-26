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 | Berkay Alptekin

Dünyanın en prematüre bebeği ünvanına sahip! Sadece 280 gram doğdu

ABD'de sadece 280 gram ağırlığında dünyaya gelen Nash Keen, Guinness Dünya Rekorları’na girdi. Rekorlar kitabına göre hayatta kalan ve en erken doğan bebek oldu.

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Dünyanın en prematüre bebeği ünvanına sahip! Sadece 280 gram doğdu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 09:33

ABD’nin Iowa eyaletinde hayata gözlerini açan Nash Keen, sadece 21 haftalıkken dünyaya gelerek Guinness Dünya Rekorları’na “hayatta kalan en erken doğan ” ünvanıyla geçti.

Dünyanın en prematüre bebeği ünvanına sahip! Sadece 280 gram doğdu

5 Temmuz 2024’te Iowa Üniversitesi Stead Aile Çocuk Hastanesi’nde dünyaya gelen Nash, doğduğunda yalnızca 280 gram ağırlığında ve 24 santimetre boyundaydı.

Dünyanın en prematüre bebeği ünvanına sahip! Sadece 280 gram doğdu

DOKTORLAR "YAŞAMA ŞANSI YOK" DEDİ

Keen ailesi için umutlu başlayan hamilelik, beklenenden 133 gün önce gerçekleşen doğumla büyük bir mücadeleye dönüştü. Doktorları, aileye Nash’in yaşama ihtimalinin istatistiksel olarak yüzde 0 olduğunu söyledi.

Ancak küçük Nash, bu olasılığı boşa çıkararak hem doktorlarını hem ailesini şaşırttı.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 6 ay geçiren Nash, sonunda evine dönecek kadar güçlendi. Annesi Mollie Keen, oğlunun oldukça neşeli, enerjik ve güçlü bir karaktere sahip olduğunu söylüyor.

Dünyanın en prematüre bebeği ünvanına sahip! Sadece 280 gram doğdu

Guinness Dünya Rekorları, Nash’in bu başarısıyla daha önce rekoru elinde tutan Curtis Means’i geride bıraktığını duyurdu.

Erken doğum sınıflamasına göre; 37. haftadan önce doğan bebekler prematüre, 26. haftadan önce doğanlar ise “mikro prematüre” olarak tanımlanıyor. Nash, yalnızca 21 haftalıkken doğarak bu tanımın da ötesine geçti ve tıp literatürüne geçti.

Dünyanın en prematüre bebeği ünvanına sahip! Sadece 280 gram doğdu

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#bebek
#dünya rekoru
#Erken Doğum
#Mikro Prematüre
#Hayatta Kalan En Erken Doğan Bebek
#Dünya
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