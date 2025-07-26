Dünyanın en prematüre bebeği ünvanına sahip! Sadece 280 gram doğdu

ABD’nin Iowa eyaletinde hayata gözlerini açan Nash Keen, sadece 21 haftalıkken dünyaya gelerek Guinness Dünya Rekorları’na “hayatta kalan en erken doğan bebek” ünvanıyla geçti.

5 Temmuz 2024’te Iowa Üniversitesi Stead Aile Çocuk Hastanesi’nde dünyaya gelen Nash, doğduğunda yalnızca 280 gram ağırlığında ve 24 santimetre boyundaydı.

DOKTORLAR "YAŞAMA ŞANSI YOK" DEDİ

Keen ailesi için umutlu başlayan hamilelik, beklenenden 133 gün önce gerçekleşen doğumla büyük bir mücadeleye dönüştü. Doktorları, aileye Nash’in yaşama ihtimalinin istatistiksel olarak yüzde 0 olduğunu söyledi.

Ancak küçük Nash, bu olasılığı boşa çıkararak hem doktorlarını hem ailesini şaşırttı.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 6 ay geçiren Nash, sonunda evine dönecek kadar güçlendi. Annesi Mollie Keen, oğlunun oldukça neşeli, enerjik ve güçlü bir karaktere sahip olduğunu söylüyor.

Guinness Dünya Rekorları, Nash’in bu başarısıyla daha önce rekoru elinde tutan Curtis Means’i geride bıraktığını duyurdu.

Erken doğum sınıflamasına göre; 37. haftadan önce doğan bebekler prematüre, 26. haftadan önce doğanlar ise “mikro prematüre” olarak tanımlanıyor. Nash, yalnızca 21 haftalıkken doğarak bu tanımın da ötesine geçti ve tıp literatürüne geçti.