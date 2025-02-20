Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Dünyanın en sevilen yumurtalı yemeklerine Türk lezzetleri damga vurdu! İşte en beğenilenler

Dünyanın en çok beğenilen yumurtalı yemeklerini, Taste Atlas sıraladı. Binlerce insanın oyuyla belirlenen listeye Türk lezzetleri damga vurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünyanın en sevilen yumurtalı yemeklerine Türk lezzetleri damga vurdu! İşte en beğenilenler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 15:42

Dünyanın her bölgesindeki yemekleri listeleyerek sevilenleri sıralayan Taste Atlas, bu kez en çok beğenilen 100 yumurtalı yemeği paylaştı. Kullanıcıların oylarıyla berlirlenen listede birçok Türk lezzeti yer aldı. Listenin birinci sırasında ise Japonya, Ajitsuke Tamago adındaki ramen yumurta ile zirveye oturdu. Zirveye en yakın Türk lezzeti ise ıspanaklı yumurtaydı. Taste Atlas, ıspanaklı yumurtanın tarifine de yer verdi ve şöyle paylaştı:

''Öncelikle soğan ve sarımsak zeytinyağında sotelenir, ardından ıspanak ve pul biber eklenir. Daha sonra yumurtalar tavaya kırılır ve beyazları pişene kadar kısık ateşte bırakılır. Bu yemek sıcak olarak, tek başına ya da yanında çıtır ekmek ve yoğurtla servis edilir.''

İşte dünyanın en iyi 100 yumurtalı yemeği listesinde ilk 10'da yer alan lezzetler:

10. MENEMEN - TÜRKİYE

9. ŞAKŞUKA - TUNUS

8. CHAWANMUSHI - JAPONYA

7. EGGS BENEDICT - ABD

6. TORTILLA DE BETANSOZ (İSPANYOL OMLETİ) - İSPANYA

5. ISPANAKLI YUMURTA - TÜRKİYE

4. STRAPASTADA - YUNANİSTAN

3. STAKA ME AYGA - ÇİN/ YUNANİSTAN

2. TORTANG TALONG - FİLİPİNLER

1. AJITSUGE TAMAGO - JAPONYA

Öte yandan ana malzemesi yumurta, un, süt ve tuz olan kaygana da listenin 20. sırasında yer aldı.

Birçok kişinin favori lezzeti olan, poşe yumurta ve yoğurdun birleşiminden oluşan çılbır, 30. sırada yer aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

Taste Atlas nedir?
otantik yemek tarifleri, yemek eleştirmeni incelemeleri ve popüler malzemelerle yemekler hakkında araştırma makaleleri derleyen seyahat rehberi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşe alımlarda tuhaf 'su testi' herkesi şaşırttı! Bir bardak ve sürahi adayın işi almasını sağladı
Mezarlıklarda ortaya çıkan anormal durum: Polis gizemli çıkartmaların peşine düştü
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.