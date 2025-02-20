Dünyanın en sevilen yumurtalı yemeklerine Türk lezzetleri damga vurdu! İşte en beğenilenler

Dünyanın her bölgesindeki yemekleri listeleyerek sevilenleri sıralayan Taste Atlas, bu kez en çok beğenilen 100 yumurtalı yemeği paylaştı. Kullanıcıların oylarıyla berlirlenen listede birçok Türk lezzeti yer aldı. Listenin birinci sırasında ise Japonya, Ajitsuke Tamago adındaki ramen yumurta ile zirveye oturdu. Zirveye en yakın Türk lezzeti ise ıspanaklı yumurtaydı. Taste Atlas, ıspanaklı yumurtanın tarifine de yer verdi ve şöyle paylaştı:

''Öncelikle soğan ve sarımsak zeytinyağında sotelenir, ardından ıspanak ve pul biber eklenir. Daha sonra yumurtalar tavaya kırılır ve beyazları pişene kadar kısık ateşte bırakılır. Bu yemek sıcak olarak, tek başına ya da yanında çıtır ekmek ve yoğurtla servis edilir.''

İşte dünyanın en iyi 100 yumurtalı yemeği listesinde ilk 10'da yer alan lezzetler:

10. MENEMEN - TÜRKİYE

9. ŞAKŞUKA - TUNUS

8. CHAWANMUSHI - JAPONYA

7. EGGS BENEDICT - ABD

6. TORTILLA DE BETANSOZ (İSPANYOL OMLETİ) - İSPANYA

5. ISPANAKLI YUMURTA - TÜRKİYE

4. STRAPASTADA - YUNANİSTAN

3. STAKA ME AYGA - ÇİN/ YUNANİSTAN

2. TORTANG TALONG - FİLİPİNLER

1. AJITSUGE TAMAGO - JAPONYA

Öte yandan ana malzemesi yumurta, un, süt ve tuz olan kaygana da listenin 20. sırasında yer aldı.

Birçok kişinin favori lezzeti olan, poşe yumurta ve yoğurdun birleşiminden oluşan çılbır, 30. sırada yer aldı.