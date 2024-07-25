Dünyanın en sıcak yerinde terliklerini kaybetti ayakları cayır cayır yandı! Helikopterle kurtarıldı

25 Temmuz 2024 15:03 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:28

ABD'de Kaliforniya ve Nevada eyaletleri arasında bulunan bir çöl ve vadi olan Ölüm Vadisi Milli Parkı'nda yaşanan olay herkesi şoke etti. 42 yaşındaki Belçikalı turist, sıcaklıkların 49 dereceye ulaştığı ve yer sıcaklığının daha da arttığı bir zamanda Mesquite Düz Kumulları'nda çıplak ayakla yürüyünce hastanelik oldu.

AYAKLARINDA 3. DERECE YANIKLAR OLDU

Park yetkilileri, kavurucu kum tepecikleri üzerinde yürüyen Avrupalı turistin, terliklerini kaybetmesi nedeniyle ayaklarında 3. derece yanıkları oluştuğunu açıkladı.

Avrupalı turist ile dil engeli nedeniyle çok da iyi anlaşamadıklarını dile getiren park yetkilileri, terliklerin sıcak kumda yürürken kopmuş olabileceğini de belirttiler.

HELİKOPTER SICAK HAVA NEDENİYLE KALKAMADI

Ailesinin yardım çağrısı üzerine, turisti bir otoparka taşıyan yetkililer, sağlık görevlilerine haber verdiler. Fakat hava sıcaklığının çok yüksek olması nedeniyle helikopter, o bölgeden kaldırılamadı. Turist, çağrılan bir ambulansla daha yüksek bir rakıma çıkarıldı ve oradan helikoptere bindirildi.

Park yetkilileri, ziyaretçilerin klimalı bir araçtan 10 dakikalık yürüme mesafesinde kalmaları ve sabah 10'dan sonra yürüyüşe çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

DÜNYANIN EN SICAK YERİ OLARAK BİLİNİYOR

Dünyanın en sıcak yeri olarak bilinen Ölüm Vadisi, bu yaz sıcaklıkların üç haneli rakamlara ulaşmasıyla dayanılmaz sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı.

Los Angeles Times'a konuşan bir park bekçisi, yer altındaki boruların çok sıcak olması nedeniyle musluk suyunun 40 derece olduğunu söyledi. Park personeli, musluk suyunun 80 dereceye kadar soğumasını sağlamak için sıcak su ısıtıcılarını bile kapatıyor.

Öte yandan dünyanın en sıcak yeri olarak kabul edilmesinin nedeni, 10 Temmuz 1913 tarihinde Death Valley'de yapılan ölçümlerle elde edilen rekor sıcaklık değeri olan 56.7°C olmasıdır. Bu, Dünya tarihinin kaydedilen en yüksek sıcaklık değeridir. Bu sıcaklık, meteoroloji istasyonu kurulmadan önce bir gözlemci tarafından ölçülmüştür.