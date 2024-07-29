Dünyanın en tehlikeli uçurumlarından birinde acı olay! 12 yaşındaki çocuk aşağı yuvarlandı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
29 Temmuz 2024 11:41 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:57
İrlanda'da bulunan dünyanın en tehlikeli alanlarından sayılan Moher Kayalıkları'ndan düşen 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenini balıkçılar buldu.
Dünyanın önemli doğal güzellikleri arasında bulunsa da dünyanın en tehlikeli alanlarından biri kabul edilen Moher Kayalıkları'nda acı bir olay yaşandı. 12 yaşındaki bir çocuk, uçurumdan aşağı düştü.
Sahil güvenlik ekipleri, kayalık sahil şeridini taramak için insansız hava araçları (İHA) kullandı. Polis, arama çalışmalarına helikopter ve cankurtaran botuyla katıldı.
Arama-kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen olumsuz hava koşulları zaman zaman çalışmaların ara verilmesine neden oldu.
ÇOCUĞUN CESEDİNİ BALIKÇILAR BULDU
12 yaşındaki çocuğun cesedinin bir balıkçı teknesi tarafından Galway Körfezi'nde bulunduğu açıklandı. Çocuğun cesedi Limerick Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, kimliğinin resmi olarak belirleneceği ve otopsi yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri