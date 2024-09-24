Dünyanın en tehlikeli ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin kategorisi

24 Eylül 2024 09:57 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:01

Bölgesel gerilimlerin artması, savaş riskinin ortaya çıkması, uyuşturucu, iç çatışmalar ve mafya olaylarının artış göstermesi seyahat planlarını baştan düzenlemeye sebep oluyor. İngiltere merkezli International SOS'un yıllık interaktif haritası, gezginlerin güvenlik tehditleriyle karşılaşma olasılığının en yüksek olduğu bölgeleri ortaya çıkardı. Dünyanın en tehlikeli ülkeleri belli oldu. Bordo, kırmızı ve turuncu diye ayrılan kategorilerde Türkiye'nin durumu merak edildi.

Yaklaşık 3 bin yıllık 'dünyanın en eski haritası' çözüldü! Şaşırtıcı derecede tanıdık bir hikaye ortaya çıktı

Yaklaşık 3 bin yıllık 'dünyanın en eski haritası' çözüldü! Şaşırtıcı derecede tanıdık bir hikaye ortaya çıktı

Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, Orta Doğu’da artan gerilim, bazı ülkelerin kendi içinde yaşadığı iç çatışmalar ve terör, gezginlerin güvenlik tehditleriyle karşılaşma olasılığının en yüksek olduğu bölgeleri ortaya çıkardı. Bir ülkede cinayetlerin artması, istismar, ırkçılık, uyuşturucu kaçakçılığı, soygunlar turistler için tehlikeli olan noktalar arasına giriyor. Dünyanın dört bir yanında artan şiddet olayları, mafya hesaplaşmaları, mahalle ve sokaklarda yaşanan aile içi anlaşmazlıklar sosyal medyanın gücüyle gözler önüne seriliyor.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ

2024 yılında artan bölgesel gerilimler sonucu dünyanın en tehlikeli ülkeleri merak edildi. International SOS tarafından yapılan araştırma sonucu dünyanın en tehlikeli ülkeleri güncellendi.

Seyahat planlarında bu ülkeler varsa baştan plan yapmanıza yol açabilir. En tehlikeli ülkeler listesinde yer alan ve bordo ve kırmızı renkleri ile belirtilen ülkeler, iç savaşların olduğu ciddi güvenlik riskleri taşıyan ülkeler olarak belirtiliyor. Tehlike sıralaması ise, terör tehdidi, insan hakları ihlalleri, zayıf altyapı ve sağlık hizmetlerinin acil durumlarda etkili müdahale imkanına göre belirleniyor.

BORDO RENKLİ ÜLKELER

1- GÜNEY SUDAN

2- AFGANİSTAN

3- SURİYE

4- LİBYA

5- SOMALİ

6- AFRİKA

7- YEMEN

8- IRAK

9- UKRAYNA

KIRMIZI RENKLİ ÜLKELER

1- HONDURAS

2- HAİTİ

3- VENEZUELA

4- MALİ

5- NİJERYA

6- BURKİNA FASO

7- SUDAN

8- KONGO

9- ETİYOPYA

10- PAKİSTAN

11- MYANMAR

12- PAPUA YENİ GİNE

Listede Türkiye'nin durumu merak edildi. Türkiye'de de son zamanlarda artan cinayetler, tecavüz olayları, kadına ve hayvana şiddet, sosyal medyada kadın-erkek ayrımcılığı toplumsal yapıdan endişe ettiriyor.

Ziyaret edilecek en güvenli yerler arasında Grönland, Finlandiya, Norveç, İzlanda ve Lüksemburg yer alıyor. Bir danışmanlık firması, buradaki güvenlik tehditlerinin “önemsiz” olduğunu söylüyor. Listede Türkiye ise turuncu renkle gösterilen orta güvenlikli ülkeler arasında çıktı.