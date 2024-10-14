Dünyanın en tuhaf meslekleri! Yas tutucu, profesyonel uykucu...

14 Ekim 2024 11:18 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:22

Dünya genelinde teknoloji gelişse de kaybolmayan meslekler bulunuyor. Birçok ülkede yapılış şekliyle pes dedirten meslekler bulunuyor. Dünyanın en tuhaf meslekleri yapılmaya halen devam ediyor. İşte dünyanın en ilginç ve tufah meslekleri...

Dünya genelinde bildiğimiz meslekler dışında çok farklı meslekler bulunuyor. Yüzlerce meslek​ grupları arasında insanlar, çalışma saatleri ve zorluk seviyeleri değişse de hayatını devam ettirebilecek geliri kazanmayı hedefliyor. Bazı meslekler var ki yapılış şekliyle adeta tüyleri diken diken ediyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birçok ülkede bazı meslekler yok olsa da ekonomik açıdan zayıf ülkelerde bu meslekler halen yapılıyor. Araştırmalara göre dünyanın en ilginç ve tuhaf meslekleri belli oldu. Her sene yapılan araştırmalarda bu meslek türlerine yenileri ekleniyor. İşte dünyanın en tuhaf meslekleri…

DÜNYANIN EN TUHAF MESLEKLERİ

KOKU UZMANI

Genellikle parfüm sektöründe çalışırlar. Kokuları analiz etmeye yardımcı olurlar. Ayrıca kokuların kalıcılığını ölçmek için çeşitli testler yaparlar.

TİMSAH YAKALAYICILARI

Timsahların yoğun olduğu bölgelerde bu profesyoneller görev yapar ve çeşitli aletlerle timsahı yakalamaya çalışır.

YOLCU İTİCİLER

Oshiya denilen bu meslek daha çok nüfusu yoğun olan ülkelerde yapılıyor. Japonya, Çin, Hindistan gibi ülkelerde bu mesleği yapanları görmek mümkün. Trenlerin maksimum yolcu kapasitesine ulaşması için kapı önlerindeki kalabalığı iterek aracın içine girmelerini sağlarlar.

YAS TUTUCU

Dramatik bir cenaze töreni için genelde yas tutuculara başvuruluyor. Avrupa ülkelerinde çalışan bu kişiler, törende yüksek sesle ağlayıp çığlıklar atarak, sanki ölen kişinin çok yakın tanıdığıymış gibi rol yapıyorlar.

PROFESYONEL UYKUCU

Bu meslekte başınıza ve kalbinize bağlanan cihazlarla, kalp ve beyin hareketlerinizin ölçülmesi sağlanır. Böylece bilim insanları uyku bozukluklarının sebeplerine dair pek çok bilgiye ulaşabilirler.

İŞTE DİĞER TUHAF MESLEKLER

DİNAZOR İSKELETİ TEMİZLEYİCİSİ

GOLF TOPU DALGICI

KANALİZASYON TEMİZLEYİCİSİ

KASA ŞİFRESİ KIRICISI

KÖPEKBALIĞI AKVARYUMU TEMİZLEYİCİSİ

POLEN TOPLAYICISI

SAKIZ TOPLAYICI

YILAN SÜTÜ SAĞICISI

BACA TEMİZLEYİCİSİ