Dünyanın en tuhaf meslekleri! Yas tutucu, profesyonel uykucu...
Dünya genelinde teknoloji gelişse de kaybolmayan meslekler bulunuyor. Birçok ülkede yapılış şekliyle pes dedirten meslekler bulunuyor. Dünyanın en tuhaf meslekleri yapılmaya halen devam ediyor. İşte dünyanın en ilginç ve tufah meslekleri...
Dünya genelinde bildiğimiz meslekler dışında çok farklı meslekler bulunuyor. Yüzlerce meslek grupları arasında insanlar, çalışma saatleri ve zorluk seviyeleri değişse de hayatını devam ettirebilecek geliri kazanmayı hedefliyor. Bazı meslekler var ki yapılış şekliyle adeta tüyleri diken diken ediyor.
Teknolojinin gelişmesiyle birçok ülkede bazı meslekler yok olsa da ekonomik açıdan zayıf ülkelerde bu meslekler halen yapılıyor. Araştırmalara göre dünyanın en ilginç ve tuhaf meslekleri belli oldu. Her sene yapılan araştırmalarda bu meslek türlerine yenileri ekleniyor. İşte dünyanın en tuhaf meslekleri…
DÜNYANIN EN TUHAF MESLEKLERİ
KOKU UZMANI
Genellikle parfüm sektöründe çalışırlar. Kokuları analiz etmeye yardımcı olurlar. Ayrıca kokuların kalıcılığını ölçmek için çeşitli testler yaparlar.
TİMSAH YAKALAYICILARI
Timsahların yoğun olduğu bölgelerde bu profesyoneller görev yapar ve çeşitli aletlerle timsahı yakalamaya çalışır.
YOLCU İTİCİLER
Oshiya denilen bu meslek daha çok nüfusu yoğun olan ülkelerde yapılıyor. Japonya, Çin, Hindistan gibi ülkelerde bu mesleği yapanları görmek mümkün. Trenlerin maksimum yolcu kapasitesine ulaşması için kapı önlerindeki kalabalığı iterek aracın içine girmelerini sağlarlar.
YAS TUTUCU
Dramatik bir cenaze töreni için genelde yas tutuculara başvuruluyor. Avrupa ülkelerinde çalışan bu kişiler, törende yüksek sesle ağlayıp çığlıklar atarak, sanki ölen kişinin çok yakın tanıdığıymış gibi rol yapıyorlar.
PROFESYONEL UYKUCU
Bu meslekte başınıza ve kalbinize bağlanan cihazlarla, kalp ve beyin hareketlerinizin ölçülmesi sağlanır. Böylece bilim insanları uyku bozukluklarının sebeplerine dair pek çok bilgiye ulaşabilirler.
İŞTE DİĞER TUHAF MESLEKLER
DİNAZOR İSKELETİ TEMİZLEYİCİSİ
GOLF TOPU DALGICI
KANALİZASYON TEMİZLEYİCİSİ
KASA ŞİFRESİ KIRICISI
KÖPEKBALIĞI AKVARYUMU TEMİZLEYİCİSİ
POLEN TOPLAYICISI
SAKIZ TOPLAYICI
YILAN SÜTÜ SAĞICISI
BACA TEMİZLEYİCİSİ