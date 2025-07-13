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 | Berrak Arıcan

Dünyanın en yeni ülkesi Kaledonya için imzalar atıldı, devlet statüsünde sayılacak

Fransa'da bir dönem ateşin sönmediği Kaledonya'nın devlet olarak görülmesi için ilk anlaşmaya imzalar atıldı. Fransa'nın Bougival kentinde Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlıları ile Paris hükümeti yanlıları anlaşmaya vardı.

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Dünyanın en yeni ülkesi Kaledonya için imzalar atıldı, devlet statüsünde sayılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 11:16

'nın Bougival kentinde, Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya'nın kurumsal geleceğine ilişkin 13 sayfalık üzerinde mutabakata varıldı. Fransa bünyesinde özel bir yapıyla Yeni Kaledonya devleti kurulmasını öngören anlaşma, Ada'nın bağımsızlığını savunanlar ile Paris hükümeti yanlıları tarafından imzalandı.

Dünyanın en yeni ülkesi Kaledonya için imzalar atıldı, devlet statüsünde sayılacak

'TARİHİ' ANLAŞMA

Fransız basınının "tarihi" olarak nitelendirdiği anlaşmaya göre, Yeni Kaledonya vatandaşlığı oluşturulacak, bu vatandaşlığa sahip olanlar ise aynı zamanda Fransız vatandaşı kabul edilecek.

Yeni Kaledonya'da bu yıl seçim düzenlenmeyecek ve gelecek yıl belediye seçimlerine ise Ada'da doğan veya 15 yıl aralıksız burada ikamet edenler katılabilecek.

Ada'nın nikel kaynağının değerlendirilmesi için stratejik bir plan oluşturulacak ve Yeni Kaledonyalıların aracılığıyla bu anlaşma konusunda fikri alınacak.

Uluslararası kamuoyu, Fransa bünyesindeki Yeni Kaledonya devletini tanıyabilecek.

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