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 | Berrak Arican

Dünyanın en ünlü kayıp vakasında skandal iddia: 'Ben o çocuğum' diyerek ortaya çıktı, tutuklandı

Portekiz'de 3 yaşındayken kaybolan Madeleine McCann olduğunu öne süren bir Polonyalı kadın İngiltere'de tutuklandı. Kayıp bebeğin ailesini sürekli taciz ettiği ortaya çıkan Julia Wandelt, özür dilese de cezadan kaçamadı.

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Dünyanın en ünlü kayıp vakasında skandal iddia: 'Ben o çocuğum' diyerek ortaya çıktı, tutuklandı
KAYNAK:
NYP
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 16:10

3 yaşındaki Madeleine McCann, 2007 yılında Portekiz'de ailesiyle birlikte tatil yaparken ortadan kayboldu. McCann'ın ailesi, kızlarının bulunması için senelerce mücadele verdi, televizyon programlarına katıldı fakat kayıp çocuk bir türlü bulunamadı. Polonyalı Julia Wandelt ise seneler sonra bir anda ortaya çıkıp kayıp çocuk Madeleine McCann olduğunu iddia etti.

AİLEYİ TACİZ ETTİ

23 yaşındaki Julia Wandelt, kayıp Madeleine’in babasına ulaştı ve biyolojik eşleşmesi olduğunu gösteren DNA testi sonuçlarını gösterdi. İngiltere'de büyük yankı uyandıran bu olayın bir yalandan ibaret olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Fakat Wandelt, iddiasından vazgeçmedi. Baba Madeleine, Wandelt'in Polonya, Litvanya ve Romanya kökenli olduğunu, bu nedenle Madeleine olamayacağını ortaya koydu.

TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKTI

Wandelt ise dünyaca ünlü bir DNA testi uzmanın onun DNA’sını Madeleine’in kaybolduğu olay yerindeki numunelerle karşılaştırdığını ve “biyolojik kan bağı olduğunu gösteren yüzde 69,23'lük bir eşleşme elde edildiğini” iddia etti. Hatta Wandelt, ABD’de Dr. Phil’in tartışma programına katılarak Madeleine olduğunu anlattı. Bu programın ardından ölüm tehditleri almaya başlayan Wandelt, bebeğin ebeveynleri Kate ve Gerry McCann’den özür diledi. Fakat bu özür işe yaramadı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

23 yaşındaki Julia Wandell, Madeleine’in ailesini taciz ve takip etmekle suçlanarak Bristol Havalimanı’na vardığında gözaltına alındı.

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Sıkça Sorulan Sorular

MADELEINE MCCANN NASIL KAYBOLDU?
Mayıs 2007 tarihinde McCann ailesi 3 çocuğu ile beraber Portekiz’e doğru tatil yapmak için yola çıktılar. Oraya vardıklarında tatil için kiraladıkları bir dairede kalıyorlardı. Tatil sırasında bir gece Gerry ve Kate çifti çocuklarını uyutup, arkadaşlarıyla akşam yemeği yemek için yakınlarda bulunan bir restorana gittiler. Çift, akşam boyunca çocuklarını kontrol etseler de Kate McCann 22:00’de daireye döndüğünde Madeleine’in kayıp olduğunu gördü. O andan bugüne kadar süren uluslararası soruşturma ve araştırmalara neden olan büyük bir dosya açıldı.
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