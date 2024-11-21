Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi ile dünyanın en kısa kadını Jyoti Amge bir arada! Ortak özellikleri de çok

21 Kasım 2024 11:11 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:57

Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi ile dünyanın en kısa kadını Jyoti Amge İngiltere'de buluştu. İkili, aradaki boy farkından dolayı çoğu zaman göz teması kurmakta zorlansa da beraber bir çay içtiler.

20. Guinness Dünya Rekorları​ Günü (GWR) kutlamaları kapsamında dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi ile dünyanın en kısa kadını Jyoti Amge İngiltere'nin başkenti Londra​'da buluştu. Gelgi, aralarındaki boy farkı nedeniyle bazen göz teması kurmanın zor olduğuna dair yaptığı şakayla beraber Amge ile birçok ortak noktası olduğunu söyledi.

DÜNYANIN EN UZUN VE EN KISA KADINLARININ ORTAK ÖZELLİĞİ

İkili, 20. Guinness Dünya Rekorları Günü'nü kutlamak için Savoy Otel'de öğleden sonra çaylarını yudumladı. Gelgi görüşmeye dair "Jyoti ile ilk kez tanışmak çok harikaydı. Boy farkımız nedeniyle bazen göz teması kurmakta zorlanıyorduk ama harikaydı. Ortak noktalarımız da var; ikimiz de makyaj yapmayı, kişisel bakımımızı ve tırnaklarımıza bakım yapmayı seviyoruz'' dedi.

Amge, "Başımı kaldırıp baktığımda benden uzun insanları görmeye alışkınım ama bugün başımı kaldırıp dünyanın en uzun kadınını görünce çok mutlu oldum. Rumeysa ile tanıştığım için çok mutluyum, çok iyi huylu biri ve kendisiyle konuşurken kendimi çok rahat hissettim.'' ifadelerini kullandı.

BİRİ TÜRK WEB GELİŞTİRİCİSİ DİĞERİ HİNTLİ OYUNCU

Dünyanın en kısa kadını olan Hintli oyuncu Jyoti Amge 62,8 santimetre, dünyanın en uzun kadını Türk web geliştiricisi Rumeysa Gelgi ise 2 metre 15 santimetre ile Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor.

Türkiye​'nin Safronbolu şehrinde yaşayan Gelgi'nin Weaver sendromu adı verilen ve hızlı büyümeye ve iskelet deformitelerine neden olan nadir bir rahatsızlığı var. Tekerlekli sandalye kullanıyor ve yürüteç kullanarak sadece kısa süreler ayakta durabiliyor, ancak fiziksel zorluklarının onu engellemesine izin vermiyor.

Amerikan televizyon dizisi American Horror Story'de Ma Petite karakterini canlandıran Amge ise akondroplazi adı verilen bir cücelik türüne sahip.

GUINNESS DÜNYA REKORLARI İKONLARI

GWR Genel Yayın Yönetmeni Craig Glenday ise şunları söyledi:

''Guinness Dünya Rekorları farklılıkları kutlamakla ilgilidir ve bu iki muhteşem, ikonik kadını bir araya getirerek, hayata dair bakış açılarını birbirleriyle ve bizimle paylaşabilirler. Guinness Dünya Rekorları ikonları, GWR ruhunu gerçek anlamda yansıtan rekor sahipleridir.''

Öte yandan ikili, kitabın 70. yıl dönümü baskısında Guinness Dünya Rekorları ikonu olarak onurlandırıldı. Bunlar arasında, en uzun tırnaklara sahip kadın olan Diana Armstrong, dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen ve Guinness Dünya Rekorları 2025'te yer alan engelli güçlü adam Dave Walsh gibi diğer GWR simgeleri de yer alıyor.