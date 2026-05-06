Dünyanın en uzun menzilli füzeleri belli oldu! YILDIRIMHAN listeye damga vurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bölgesel çatışmalarda uzun menzilli balistik füzelerin kullanımı dikkat çekiyor. Birçok ülke savunmasını güçlendirmek için yerli füzelerini üretiyor. Türkiye de ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN’ı tanıttı. Dünyanın en uzun menzilli füzeler listesi güncellendi.
Bölgesel gerilimler arttıkça ülkeler savunma sanayi projelerine yenilerini ekliyor. ABD-İsrail-İran geriliminde peş peşe ateşlenen balistik füzeler savaşın seyrini değiştirdi. Bu kapsamda hava savunma sistemleri gelişmiş ülkeler arasında ön plana çıksa da bazı uzun menzilli balistik füzelerin sistemi alt üst ettiği biliniyor.
Birçok ülke menzili 10 bini geçen balistik füze üretiminde hızlandı. Türkiye ise savunma sanayi alanında yaptığı dev hamlelerle ve ürettiği füzelerle öne çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı, SAHA Expo’da Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN’ı görücüye çıkardı. Füzeler üretilirken sadece menzil değil tahrip gücü de önemseniyor. Dünyanın en uzun menzilli güçlü füzeleri listesi güncellendi.
ABD – Trident I C4
Trident I C4, deniz tabanlı ABD füzesi olarak 7.400 kilometre menzile sahip. Caydırıcılık ve stratejik denge için kullanılıyor.
Rusya – Topol-M
Topol-M, 11.000 kilometre menzile sahip kıtalararası balistik füze. Yaklaşık 7.520 m/s (Mach 22) hıza ulaşabilir. Hem yer altı silolarından hem de karayolu üzerinde hareketli TEL (Transporter Erector Launcher) platformlarından ateşlenebilir, bu da tespit edilmesini zorlaştırır.
Çin – DF-5B
DF-5B, Çin’in uzun menzilli kıtalararası balistik füzelerinden biri. 13.000 kilometre menzile ulaşabiliyor ve çoklu savaş başlığı taşıyabiliyor.
Birleşik Krallık – Trident II D5
Trident II D5 füzesi, İngiltere ve ABD ortaklığında kullanılan deniz tabanlı kıtalararası balistik füze. 12.000 kilometre menzil ile stratejik caydırıcılık sağlıyor. Birleşik Krallık, sürekli denizde caydırıcılık (CASD) politikası kapsamında 4 adet Vanguard sınıfı denizaltı işletmekte olup, her biri Trident II D5 füzeleriyle donatılmıştır.
Fransa – M51
M51, deniz tabanlı kıtalararası balistik füze olarak Fransa’nın stratejik denizaltı filosunda görev yapıyor. Menzili yaklaşık 10.000 kilometre.
Kuzey Kore – Hwasong-17
Hwasong-17, Kuzey Kore tarafından geliştirilen kıtalararası balistik füze. Tahmini menzili 13.000 kilometreyi buluyor ve testleri uluslararası dikkat çekiyor.
Hindistan – Agni-V
Üç aşamalı, katı yakıtlı, karada konuşlu balistik füze.Tahmini menzili 5.000 - 5.500+ km’yi buluyor.
Çin – DF-41
Çin’in DF-41 füzesi, 15.000 kilometre menzili ile dünyanın en uzun menzilli kıtalararası balistik füzelerinden biri. Yaklaşık Mach 25 seviyesine (ses hızının 25 katı) ulaşabilir.3 aşamalı katı yakıtlı motor kullanır. Sıvı yakıtlara kıyasla çok daha hızlı fırlatılmaya hazırdır.
ABD – LGM-30 Minuteman III
ABD’nin LGM-30 Minuteman III füzesi, 13.000 kilometre menzile sahip kıtalararası balistik füze sınıfında yer alıyor. Nükleer caydırıcılıkta stratejik önemi bulunuyor.
Rusya – RS-28 Sarmat
RS-28 Sarmat, nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze. Menzili 18.000 kilometreye ulaşabiliyor ve tüm kıtaları kapsama kapasitesine sahip.
Türkiye - YILDIRIMHAN
Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi olan "Yıldırımhan" kamuoyuna tanıtıldı. Sistem, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.
Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşabiliyor. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtildi.
YÜKSEK HIZ VE MOTOR GÜCÜ ÖNE ÇIKIYOR
Sistemin yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullandığı ve dört roket motoruyla tahrik edildiği ifade edildi. Bu yapı sayesinde füzenin hipersonik hızlara ulaşabildiği aktarıldı.
SAVUNMA SİSTEMLERİNİ AŞMA KAPASİTESİ
Yıldırımhan’ın sahip olduğu hız ve manevra kabiliyeti sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Bu özelliklerin, sistemin operasyonel etkinliğini artırdığı kaydedildi.