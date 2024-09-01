Dünyanın en yalnız kalan adası! İnsanlardan 2 bin 400 km uzakta ama ürkütücü bir geçmişi var

01 Eylül 2024 14:07 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 14:08

New York'tan bir taş atımı mesafedeki gizemli ada! Tamamen terk edilmiş ve halkın girişine kapalı

New York'tan bir taş atımı mesafedeki gizemli ada! Tamamen terk edilmiş ve halkın girişine kapalı

Dünyanın en yalnız adası olarak adlandırılan Güney Atlantik Okyanusu'ndaki Bouvet Adası, Güney Afrika ile Antarktika arasında yer almaktadır.

İnsanlardan tam 2 bin 400 km uzakta olan Bouvet'e en yakın yerleşim yeri İngiltere'nin denizaşırı toprağı Tristan da Cunha'dır.

Yalnızlığı ilk dikkat çeken özelliği gibi görünse de, ıssız ada aynı zamanda cevaplanmamış pek çok soru işaretiyle dolu ürkütücü bir geçmişe sahiptir.

BOUVET'DE TERK EDİLMİŞ BİR TEKNE

Atlas Obscura internet sitesine göre, 1964 yılında Bouvet'de içinde yolcu olmayan terk edilmiş bir tekne keşfedildi. Yolculara ne olduğu ise hala belirsizliğini koruyor.

1979'da bir ABD uydusu gizemli bir şekilde Bouvet ve Prens Edward Adaları arasında parlak bir ışık parlaması tespit etti.

O zamanlar kimse bu aydınlanmayı açıklayamıyordu ancak şimdi bu parıltının Güney Afrika-İsrail ortaklığında gerçekleştirilen gizli bir nükleer bomba patlamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak iki ülke de bunu kabul etmedi.

İNSAN YOKLUĞUNU HAYVANLARLA TELAFİ EDİYOR

Ada insan eksikliğini doğa ve hayvanlarla telafi ediyor. Bouvet'de dolaştığı bilinen türler arasında penguenler, orkalar ve kambur balinalar bulunmaktadır. Öte yandan, Bouvet'i evleri olarak gören kar fırtınası kuşları ve Antarktika prionları gibi korkutucu kuş türleri için ada bir cennet görevi görüyor.

Issız ama çorak olmayan adanın bitki örtüsü liken ve yosunlardan oluşuyor ve ada, merkezindeki aktif olmayan bir volkanın buzla dolu krateriyle benzersiz bir karakteristik yapıya sahip.

ADANIN YAPISI AYAK BASMAYI ÇOK ZORLAŞTIRIYOR

Krater ve kayalık arazisi buzlu adaya ayak basmayı çok zorlaştırıyor. Okyanus dalgaları ve öngörülemeyen hava koşullarıyla birleşen zorlu arazi yapısı tekneler için tam bir kaos oluşturmaktadır.

1955'teki bir volkanik patlama, kuzeybatı kıyısında adanın birkaç iniş noktasından biri olan küçük bir lav platosu Nyrøysa'yı oluşturdu.

KENDİ ALAN ADI UZANTISI BİLE VAR

Spectrum'un haberine göre, teknik olarak bir İskandinav bölgesi olduğu için Bouvet, birinci sınıf bir WiFi alanı elde etmeyi başardı. Bununla birlikte Bouvet kendine ait bir alan adı uzantısına sahip oldu ancak ada da yaşayan olmadığı için ".bv" alan adı uzantısı henüz kullanılmıyor.

MailOnline'a göre Norveç Kutup Enstitüsü 1996 yılında Nyrøysa iniş alanında bir araştırma istasyonu kurdu.

Adını 1739 yılında adayı keşfeden Fransız denizci Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier'den almıştır.