Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu! Forbes yurt dışı deneyimlerini baz aldı

29 Kasım 2024 17:14 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 17:34

Forbes dergisi, dünyanın en yaşanabilir şehirlerini listeledi. Ünlü ekonomi dergisi, yurt dışında yaşayanların deneyimlerini baz alarak listeyi oluşturdu. İşte dünyanın en yaşanabilir 10 şehri...

İki kontrol noktasından da geçti 7 saatlik uçak yolculuğunda adeta saklambaç oynadı! Bir garip bedavacılık oyunu

İki kontrol noktasından da geçti 7 saatlik uçak yolculuğunda adeta saklambaç oynadı! Bir garip bedavacılık oyunu

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, dünyanın en yaşanabilir 10 şehrini açıkladı. Dergi, bu listeyi yaparken yurt dışında yaşayanların deneyimlerimi göz önünde bulundurdu. Yurt dışında yaşayanların alışkanlıklarına ve deneyimlerine ışık tutan "Expat Insider" raporuna göre, 2022'de de listenin zirvesinde olan İspanya'nın Valencia şehri ilk sırada yer aldı.

Türkiye ise 53 şehirden 12 bin 500 kişinin deneyimlerine göre oluşturulan raporda 49. sırada yer aldı.

Liste, yaşam kalitesi, yerleşme sürecinin kolaylığı, yurt dışında çalışma ve finans sağlama düzeyine göre sıralandı. Listedeki 4 şehrin İspanya'da olması ise dikkat çekti.

İşte dünyanın en yaşanabilir 10 şehri:

10. Viyana, Avusturya

9. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

8. Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri

7. Madrid, İspanya

6. Bangkok, Tayland

5. Mexico City, Meksika

4. Panama

3. Alicante, İspanya

2. Malaga, İspanya

1. Valencia, İspanya