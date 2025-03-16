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 | Berrak Arican

Dünyanın en yaşlı insanının uzun yaşamının sırrı ortaya çıktı! 117 yaşında hayatını kaybetmişti

2024 yılında dünyanın en yaşlı kadını olarak hayatını kaybeden Maria Branyas Morera'nın nasıl bu kadar uzun yaşadığının sırrı ortaya çıktı. Bilim insanları araştırmaları doğrultularında hem genetiğine hem de yaşam tarzına dikkat çektiler.

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Dünyanın en yaşlı insanının uzun yaşamının sırrı ortaya çıktı! 117 yaşında hayatını kaybetmişti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.03.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
16.03.2025
saat ikonu 15:44

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında dünyanın en yaşlı kadını olan Maria Branyas Morera hayatını kaybetti. Bilim insanları, Morera'nın nasıl bu kadar uzun yaşadığına ilişkin bir araştırma yaptıklarında genlerinin ve hücrelerinin 17 yaş daha genç hissetmesini ve davranmasını sağladığını ortaya çıkardılar.

GENETİĞİ YAŞLANMASINI YAVAŞLATTI

Barselona Üniversitesi’nden genetik profesörü Manel Esteller tarafından yürütülen araştırmada, Branyas’ın DNA’sı ve bağırsak mikrobiyomu incelendi. Araştırmacılar, Branyas’ın bağırsak florasının sağlıklı bir bebeğinkine benzediğini ve bunun yaşlanma sürecini yavaşlatmada etkili olduğunu belirtti.

Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na 'dünyanın yaşayan en yaşlı insanı' olarak adını yazdıran Morera da uzun ömrünü 'şans ve iyi genetiğe' bağlıyordu.

UZUN YAŞAMININ SIRLARI

Bilim insanlarına göre, Morera'nın yaşam tarzı da uzun yaşamasında etkiliydi. Morera'nın alkol ya da sigara kullanmaması, günde 3 yoğurt içeren bir Akdeniz diyeti ve düzenli yürüyüş yapması, ailesi ve sevdikleriyle iletişimde olması da uzun yaşamının sırlarındandı. Uzmanlar, bu faktörlerin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını koruyarak yaşlanma sürecini geciktirdiğini düşünüyor.

Bilim insanları, Branyas’ın genetik yapısının "yaşlanma ve hastalığın kaçınılmaz olarak bağlantılı olduğu" düşüncesine meydan okuduğunu belirtiyor. Araştırmanın, yaşa bağlı hastalıkları önlemeye yönelik yeni tedaviler geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Şu an dünyanın en yaşlı insanı kim?
Şu anda dünyanın en yaşlı insanı, 116 yaşındaki Brezilyalı Inah Canabarro Lucas olarak kabul ediliyor.
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