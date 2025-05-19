Dünyanın en yüksek 4. dağında 2 dağcı hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek dördüncü dağı Lhotse'ye tırmanmaya çalışan 2 dağcı hayatını kaybetti. Dağcıların, cansız bedenlerine ulaşıldı.

Himalayalar'da bulunan dünyanın dördüncü en yüksek dağı Lhotse'ye tırmanmaya çalışan iki dağcının hayatını kaybettiği bildirildi. The Himalayan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Lhotse Dağı zirvesine tırmanırken yaşamını yitiren dağcılara ilişkin ayrıntıları açıkladı.

BİRİ ZİRVE YOLUNDAYDI BİRİ İSE DÖNÜYORDU

Açıklamada, Hint dağcı Rakesh Bishnoi'nin zirve dönüşünde, Romanyalı dağcı Zsolt Vago'nun ise 8 bin metre seviyesinde zirveye ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, dağcıların cansız bedenlerinin zirve yakınında bulunan kamptan indirilmeye çalışıldığını aktardı.

Himalayalar'da yer alan Lhotse Dağı, 8 bin 516 metrelik yüksekliğiyle dünyanın dördüncü en yüksek zirvesi olarak biliniyor.