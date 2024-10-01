Dünyanın en yüksek noktası Everest artık daha da yüksek! Bilim insanları nedenini açıkladı

01 Ekim 2024 11:25 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:26

Dünyanın en yüksek noktası olarak bilinen Everest Dağı'nın altında bulunan lav nehrinin itmesiyle daha da yükseldiği ortaya çıktı.

Everest'in zirvesinde bir rekor daha! 29. kez dünyanın en yüksek yerinde

Everest'in zirvesinde bir rekor daha! 29. kez dünyanın en yüksek yerinde

Yeni bir araştırmaya göre, deniz seviyesinden 8,85 km yükseklikteki dünyanın en yüksek dağı Everest'in, tabanındaki nehrin kaya ve toprağı aşındırmasıyla yukarı doğru itildiği, dağın küçük bir miktar da olsa yükseldiği ortaya çıktı. University College London (UCL) araştırmacıları yaptıkları açıklamada, 75 km uzaktaki Arun Nehri havzasındaki kara kütlesi kaybının dünyanın halihazırdaki en yüksek zirvesini yılda 2 mm'ye kadar yükselttiğini söyledi.

"GEMİDEN YÜK ATMA" BENZETMESİ!

Araştırmanın yazarlarından Adam Smith, BBC'ye yaptığı açıklamada bu durumun gemiden yük atmaya benzediğini belirterek "Gemi hafifliyor, böylece biraz daha yükseğe çıkıyor" ifadelerini kullandı.

40-50 milyon yıl önce Hint ve Avrasya levhalarının çarpışmasından kaynaklanan basınç Himalayaları oluşturdu ve levha tektoniğinin "mekanizması" Everest'in yükselmeye devam etmesinin ana nedeni olmaya devam ediyor. Ancak UCL ekibi, Arun Nehri'nin su ağının dağların yükselmesine katkıda bulunan bir faktör olduğunu söyledi.

Arun Nehri, Himalayalar boyunca akarken, Dünya'nın kabuğundan nehir yatağını uzaklaştırıyor. Bu, manto (kabuğun altındaki bir sonraki katman) üzerindeki kuvveti azaltıyor ve yukarı doğru bir itmeye olanak sağlıyor. Nature Geoscience'da yayınlanan araştırmada, bu yukarı doğru itme kuvvetinin Everest'in ve yakındaki diğer zirvelerin yukarı doğru hareket etmesine neden olduğunu belirtiyor.

Everest, Çin​ ile Nepal​ arasındaki sınırda yer alır ve kuzey kısmı Çin tarafındadır. Arun Nehri Tibet'ten Nepal'e akar ve daha sonra diğer iki nehirle birleşerek Kozhi'yi oluşturur ve bu nehir daha sonra Ganj'la buluşmak üzere kuzey Hindistan'a girer.

EVEREST DAĞININ YÜKSEKLİĞİ KAÇ METRE?

Everest, Himalaya Sıradağları'nın en yüksek dağı konumunda ve doruk noktası deniz seviyesinden Dünya'nın en yüksek noktası olan 8.848,86 metre yükseklikte.