Dünyanın en yüksek terk edilmiş gökdeleni! Aradan geçen 10 yıl sonra Çin kolları sıvadı

Çin'de 2015 yılında inşasına başlanan ancak mali sıkıntılardan sonra olduğu gibi bırakılan, dünyanın en yüksek terk edilmiş gökdeleninin inşaatı yıllar sonra tekrar başlayacak.

Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de yükselen ancak büyük mali sıkıntılar nedeniyle 2015 yılından bu yana tamamlanamayan 597 metre yüksekliğindeki Goldin Finance 117'nin 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.

Çin devlet medyasına göre, dünyanın en yüksek terk edilmiş gökdeleninin inşaatı, neredeyse 10 yıl sonra, önümüzdeki hafta başlayabilir. CNN International'ın haberinde, 117 kat yüksekliğindeki kule, 2008 yılında temeli atıldığında Çin'in en yüksek gökdeleni olacaktı.

Baston tasarımına sahip olan yükselen yapı, güçlü rüzgarlara ve depremlere karşı koruma sağlamak amacıyla “mega kolonlar” kullanılarak inşa edilirken, tepesinde yüzme havuzu ve gözlem güvertesi içeren elmas biçiminde bir atriyum bulunuyordu. Öte yandan, üst katlarda ofisler ve beş yıldızlı bir otel yer alacaktı.

BORSADAKİ ÇÖKÜŞ SONRASI İNŞAAT DURDU

Ancak proje, Hong Kong merkezli Goldin Properties Holdings'in geleceğini şüpheye düşüren 2015 Çin borsa çöküşünün ardından durma noktasına geldi. Kurucusu Pan Sutong'un bir zamanlar Hong Kong'un en zengin işadamları arasında yer aldığı gayrimenkul geliştiricisi o zamandan beri tasfiye halinde.

Devlet medyasına göre, sözleşme bedelinin yaklaşık 569 milyon yuan (78 milyon dolar) olduğu bildirilen yeni bir inşaat izni, feshedilen geliştiricinin unvanının binanın adından çıkarılmış olabileceğini gösteriyor.

TERK EDİLMİŞ GÖKDELENLER SİMGE HALİNE GELDİ

Son on yılda, Çin'in gökyüzünü dolduran terk edilmiş gökdelenler, ülkenin emlak sorunlarının simgesi haline geldi.

Konut Bakanlığı ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu 2020 yılında, yüksekliği 500 metreyi aşan yeni kulelerin yapımını yasaklayan bir kılavuz yayınlayarak, kısmen gökdelen projelerinin temelini oluşturan spekülatif finansmanı dizginlemeyi amaçlamış gibi görünüyor.