Dünyanın en zehirli balığı ısırdı: Acısı kalbimi tekmeleyen bir fil gibiydi!

24 Kasım 2024 16:05 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 16:26

Batı Avustralya'da denizin keyfini çıkaran Alman Kacper Krupa, dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen taş balığı tarafından ısırıldı. 26 yaşındaki genç Alman ölümle burun buruna geldi.

Alman uyruklu 26 yaşındaki Kacper Krupa, Batı Avustralya'nın Hearson Koyu'nda yüzerken taş balığı tarafından ısırıldı. Dünyanın en ölümcül balığı olarak bilinen taş, kıyıdan 100 metre açıkta genç Almanı avladı. Krupa, sol elini kum olduğunu sandığı yerin üzerine koyduğunu ve o esnada parmağında bir acı hissettiğini, sudan çıkardığında ise kanadığını fark ettiğini anlattı.

''ACISI KALBİMİ TEKMELEYEN BİR FİL GİBİYDİ''

Elinin acısını ''kalbini tekmeleyen bir fil'' gibi tanımlayan Krupa, acının elinden koluna, omzuna, göğsüne ve en sonunda kalbine doğru ilerlediğini söyledi.

Olay esnasında yanında bulunan kız arkadaşının araba kullanmayı bilmemesi nedeniyle aracı kendi sürmek zorunda kaldığını anlatan Krupa, ''Ağrıdan direksiyonu koparmamaya çalışıyordum'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

UZMANDAN TAŞ BALIĞI UYARISI

Hastanede ilk olarak kendisine ağrı kesiciler verildiğini söyleyen Krupa, ardından elinin sıcak su ve sirkeye koyulduğunu belirtti. 1 gün boyunca hastanede kaldıktan sonra ise taburcu edildi ve antibiyotik tedavisi başladı.

Bir uzman, taş balığının ısırmasının ardından acil tıbbi müdahalenin şart olduğunu, ısırılan bölgenin hemen çok sıcak suya koymanın ağrıyı hafifletebileceğini söyledi.

Taş balıkları dünyanın en zehirli balıkları olmalarıyla ve kamuflaj yetenekleriyle biliniyor. Sırtında güçlü nörotoksik zehir barındıran 13 dikeni bulunan bu balığın ısırması aşırı acıya, potansiyel kalp durmasına ve felce neden olabiliyor. Bu balığın zehrine karşı ise 1959 yılında panzehir geliştirildiği biliniyor.