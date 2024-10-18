Dünyanın en zehirli yılanı tarafından ısırıldı! Boynuna sarıp hastaneye gitti

18 Ekim 2024 11:10 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:36

Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşayan Prakash Mandal adlı bir adam, dünyanın en zehirli türlerinden biri olan Russell engereği tarafından ısırıldı. Paniğe kapılmayan adam alışılmışın dışında bir davranışta bulunarak yılanı boynuna dolayıp hastanenin yolunu tuttu.

Hindistan'ın Bihar​ eyaletinin Bhagalpur kentinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Prakash Mandal adlı bir adam, dünyanın en zehirli türlerinden Russell engereği tarafından ısırıldı. Ancak Mandal'ın bu duruma verdiği tepki, alışılmışın çok dışındaydı.

Mandal, yılan tarafından ısırıldıktan sonra paniğe kapılmak yerine yılanı yakaladı. Ardından, sürüngeni boynuna sararak hastaneye gitti. Acil servise girdiğinde, elinde yılanla görüntülendi.

TEDAVİYE ANCAK YILANI BIRAKTIĞINDA BAŞLANDI

Bu beklenmedik durum karşısında hastanedeki diğer hasta ve refakatçiler paniğe kapıldı. Hastane personeli, Mandal'ı hızla güvenli bir alana yönlendirdi. Uzun süre elinde tuttuğu yılanı bırakmamakta ısrarcı olan Mandal, sonunda doktorların ısrarı üzerine sürüngeni serbest bıraktı ve tedaviye alındı.

Bu sıra dışı olay, sosyal medyada gündem olarak hızla yayıldı. Uzmanlar, yılan ısırığı durumunda böyle bir davranışın son derece tehlikeli olduğunu ve kesinlikle tavsiye edilmediğinin altını çizdi.